全国人口普查数据：最受欢迎的名字和姓氏有哪些？

统计数据表明，超过3.3万个名字出现了10次以上，而2.9万个姓氏出现了100次以上。

其中，有136个男性名字和146个女性名字出现了1万次以上。据悉，最受欢迎的男性名字是“阿扎马特”（6.3万人），其次是“赛热克”（5.3万人）和“玛拉特”（5万人）。而最受欢迎的女性名字则是“阿茹詹”（7.3万人），其次是“麦迪娜”（5.9万人）和“迪娜拉”（5.9万人）。

值得注意的是，一些名字在男女之间都颇受欢迎，比如“巴赫特（Бақыт）”和“萨吾列提（Сәулет）”，共有5.85万人使用这些中性名字。

此外，“拜”、“别克”、“詹”、“汗”是最受欢迎的哈萨克名字后缀词。其中，“别克”是最受欢迎的结尾，在过去一个世纪一直占据主导地位，但从进入新世纪后频率开始有所下降。与此同时，“汗”在过去30年里呈现出稳定增长趋势。

在女性名字中，最受欢迎的后缀词是“古丽”，该词从1950年代开始流行，并持续至2000年代。

此外，数据还显示，哈萨克人逐渐倾向于使用更短的名字，除了70年代和80年代，男性名字通常比女性名字更长。

至于姓氏，哈萨克斯坦有69个哈萨克姓氏出现了1万次以上。排名前三的是阿赫梅托夫（5.6万人）、赛热克（3.9万人）和奥玛洛夫（3.6万人）。而在哈萨克人姓氏当中，以“ов”、“ев”、“ин”结尾的姓氏占了64%。然而，通过仔细分析可以发现，具有这些结尾的姓氏总体比例呈稳定下降趋势。

此外，越来越多的哈萨克人放弃了父名的“-вич（维奇）”、“-вна（夫娜）”结尾，转而使用“-ұлы（吾勒）/-қызы（克兹）”。

值得一提的是，哈萨克斯坦也有不少公民拥有相同的名字和姓氏，即双重同名。其中，最常见的是赛热克·阿赫梅托夫（415人）和阿依泽列·赛热克（517人）。

【编译：阿遥】