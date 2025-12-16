托卡耶夫总统向全国人民致以独立日祝贺

贺词全文如下：

尊敬的同胞们！祝独立日快乐！

这个节日对我国具有特殊意义。在这一天，我们的人民作出了自主且最终的选择，踏上了将哈萨克斯坦建设成为主权国家的发展道路。

独立高于一切！我们秉承祖先的精神，并对子孙后代肩负历史责任，始终忠于这一原则。

正是凭借全体公民的团结一致、相互支持和创造性劳动，以及社会的稳定与和谐，哈萨克斯坦在巩固独立方面取得了显著成就。当前，世界正在迅速变化，一个充满挑战、同时也蕴含新机遇的历史新时代已经开启。

在这样的形势下，作为一个年轻且思想进步的民族，我们必须保持团结和睦，以巨大的希望和坚定的信心展望未来。我们要不懈努力，提升我国的国际声望和竞争力，将哈萨克斯坦建设成为一个繁荣昌盛的国家。

我坚信，通过正在实施的大规模改革，我们必将取得重大成就。我们将坚定不移地坚持全面现代化的战略方针，建设一个公正、强大、廉洁、安全的哈萨克斯坦。

祝愿大家幸福安康、生活富足、事业成功！

愿我们神圣的独立万古长存！

【编译：阿遥】