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    09:30, 20 四月 2026 | GMT +5

    全国“Weekend. Book. Vibes”活动吸引近5万名读者参与

    （哈萨克国际通讯社讯）在国家图书日之际举办的“图书周”活动期间，4月18日至19日，全国各地图书馆以“Weekend. Book. Vibes”为主题开展了形式多样的阅读推广活动。

    «Weekend. Book. Vibes» атауымен өткен іс-шараларға 50 мыңға жуық оқырман қатысты
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    活动期间，各地围绕推广阅读、培育阅读文化、激发青少年对文学的兴趣，组织开展了一系列丰富多彩的活动。各地区纷纷设置户外阅读空间，举办文学作品改编电影展映、读书俱乐部交流等项目。例如，在阿斯塔纳举办了“图书漂流”（BookCrossing）图书交换活动。

    各地特色活动亮点纷呈。突厥斯坦州组织观众观看历史题材影片《游牧民族》和《勇士科布兰德》连环画影片；阿拜州举办“阅读空间”主题活动及“阅读与周末——灵感的交汇”诗歌晚会；阿克莫拉州开展“我通过书籍认识世界”文学晚会以及“Quiz book：知识竞赛”智力游戏。

    «Weekend. Book. Vibes» атауымен өткен іс-шараларға 50 мыңға жуық оқырман қатысты
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    此外，杰特苏州举办“诗人遗产”诗歌之夜，克孜勒奥尔达州则组织“书籍——取之不尽的财富”阅读马拉松。

    据统计，全国范围内共举办各类活动500余场，约有5万人参与。相关活动旨在进一步提升公众阅读兴趣，营造良好的社会阅读氛围。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 教育 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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