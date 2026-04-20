全国“Weekend. Book. Vibes”活动吸引近5万名读者参与

活动期间，各地围绕推广阅读、培育阅读文化、激发青少年对文学的兴趣，组织开展了一系列丰富多彩的活动。各地区纷纷设置户外阅读空间，举办文学作品改编电影展映、读书俱乐部交流等项目。例如，在阿斯塔纳举办了“图书漂流”（BookCrossing）图书交换活动。

各地特色活动亮点纷呈。突厥斯坦州组织观众观看历史题材影片《游牧民族》和《勇士科布兰德》连环画影片；阿拜州举办“阅读空间”主题活动及“阅读与周末——灵感的交汇”诗歌晚会；阿克莫拉州开展“我通过书籍认识世界”文学晚会以及“Quiz book：知识竞赛”智力游戏。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

此外，杰特苏州举办“诗人遗产”诗歌之夜，克孜勒奥尔达州则组织“书籍——取之不尽的财富”阅读马拉松。

据统计，全国范围内共举办各类活动500余场，约有5万人参与。相关活动旨在进一步提升公众阅读兴趣，营造良好的社会阅读氛围。

【编译：木合塔尔·木拉提】