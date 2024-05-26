阿斯塔纳犬展汇聚全国爱犬，塔兹犬品种国际认证在即

Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

此次犬展特别设立了国际委员会，对约100只塔兹犬进行筛选和鉴定。根据鉴定结果，委员会将决定是否在国际层面承认“哈萨克塔兹犬”品种，并在哈萨克斯坦批准“Kazakh Tazy”品牌。这一举措旨在提升哈萨克斯坦犬类在国际上的知名度和认可度。

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哈萨克斯坦犬类学家联盟精选了100只不同年龄、类别和颜色的犬类参加此次展览，展示了该国丰富多样的犬类品种。

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据活动主办方介绍，国际犬类联合会对哈萨克犬类品种的国际认可有严格的要求，其中之一就是加大研究力度，了解相关品种的原产地现状及其发展前景。

在犬展开幕式上，生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫发表讲话。他表示，这次展览汇聚了来自全国各地的养犬者，展出了90多只纯种塔兹犬。尼桑巴耶夫强调，塔兹犬是哈萨克的一种古老犬种，是猎人的亲密伙伴，被誉为哈萨克七宝之一，其起源与哈萨克草原的历史紧密相关。然而，进入20世纪后，由于种种原因，塔兹犬的数量锐减，几乎面临消失的危险。

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尼桑巴耶夫介绍说，政府正在加大对塔兹犬和托别特犬的保护力度。

-我们正在努力保护托别特犬品种并向全世界宣传推广这一品种。目前，正在采取措施整合全社会的力量，保护哈萨克犬类品种并促进其繁育，这已得到立法层面的支持。哈萨克斯坦和世界犬类学界将共同努力保护哈萨克犬类品种。-他强调。

此次犬展不仅展示了哈萨克斯坦丰富的犬类资源，也标志着该国在犬类品种保护和推广方面迈出了重要一步。展会吸引了众多参观者，充分体验了哈萨克犬类文化的独特魅力。

【编译：阿遥】