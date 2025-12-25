北哈州打造全年运营度假区 15个旅游项目加紧建设

消息称，当地企业家计划投资33亿坚戈，实施15个旅游投资项目。相关项目预计将于2027年全部建成并投入运营。

目前，度假区发展面临的主要制约因素是道路基础设施不足和互联网覆盖水平较低。针对上述问题，相关部门正分阶段推进改善措施。

北哈州企业管理和工业创新发展局局长达尔汗·阿姆林介绍称，去年，州级地方预算拨款约8亿坚戈，用于修缮4条总长8.5公里的道路。今年相关工作继续推进，累计投入9.9亿坚戈，对5条总长12.1公里的道路实施了维修改造。

在数字基础设施建设方面，当地已铺设5.2公里光纤通信线路。目前，位于沙勒喀尔湖沿岸的7个度假区已接入高速互联网，其余区域的宽带铺设工作计划于明年完成。此外，科克舍套国家自然公园入园检查站已安装自动道闸系统，游客可通过扫描QR码便捷完成入园支付。

阿姆林还表示，当前正对国家自然公园总体规划进行修订，同时重新评估现有旅游线路。在更新线路档案的基础上，计划依托既有步道开发“观鸟”主题旅游项目，为游客提供近距离观察当地特色鸟类资源的机会。

与此同时，当地旅游从业者也在同步推进度假设施的扩建和现代化改造工作。

根据国家统计局数据，今年前九个月，北哈州共接待游客约13.4万人次，同比增长16%。其中，国内游客约12.7万人次，入境游客超过7000人次。从游客流向看，约6.8万人次到访州府彼得罗巴甫尔市，另有约3.6万人次选择前往阿伊尔套县休闲度假。

【编译：阿遥】