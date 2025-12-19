哈萨克斯坦总统：全球安全体系不应依赖核武器

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与日本对核武器危害理解最深。他强调，广岛、长崎和塞梅的悲剧提醒我们，对核武器采取负责任的态度并保持克制至关重要。

- 哈萨克斯坦独立后，做出了关闭塞梅核试验场并放弃世界第四大核武库的历史性决定。这并非软弱的表现。相反，我们展现了战略远见，从而彰显了和平与人类安全的重要性。三十多年来，我们始终坚持这一立场：全球安全体系不能依靠核武器来维护。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，国际社会应积极致力于全面核裁军，并为《全面禁止核试验条约》的生效做出贡献。

- 哈萨克斯坦呼吁核超级大国恢复高层对话，并呼吁采取更加大胆的多边行动，消除核武器使用或试验的威胁。哈萨克斯坦和日本在这方面尤为突出。当核超级大国无法达成协议时，我们两国可以通过务实的方式解决分歧，展现自身的领导力。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统19日在位于东京的联合国大学发表了题为《动荡时代恢复战略信任：哈萨克斯坦在构建公正与可持续世界中的立场》的演讲。

