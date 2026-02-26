全球退休生活质量排名公布 哈萨克斯坦位列第77位

报告显示，在排名中，仅部分经济和社会条件较为困难的国家位列哈萨克斯坦之后。相比之下，非洲国家加纳位列第75位，中美洲国家洪都拉斯位列第63位。与此同时，部分地区国家排名也较为靠后，其中阿塞拜疆位列第81位，乌兹别克斯坦第84位，乌克兰第85位，白俄罗斯第87位，俄罗斯位列第89位。

排名前十的国家主要为欧洲发达国家，以及新西兰、澳大利亚和加拿大等国家，显示出这些国家在退休生活保障和生活条件方面具有明显优势。

据介绍，该排名基于约1.7万名受访者的调查结果，其中约5,900名年龄在40岁至50岁之间的受访者参与了国家评分。评估指标涵盖七个方面，包括生活成本、医疗保障体系、税收政策和气候条件等关键因素。

数据显示，截至2026年2月1日，哈萨克斯坦全国退休人员总数已达253.8万人。目前，退休金平均水平为157,843坚戈，其中联合养老金平均为103,931坚戈，基础养老金平均为53,912坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】