全球知名旅游杂志力荐：探秘哈萨克斯坦最佳旅游路线

据旅游和体育部新闻处介绍，近日，美国著名旅游杂志《Travel+Leisure》东南亚分部发布了一份针对外国游客的哈萨克斯坦旅游指南。

据悉，记者雅诗塔·瓦希什特精心策划了一条哈萨克斯坦特色旅游线路。她的报道题为“哈萨克斯坦最佳旅游路线：玩什么、住哪里、吃什么”，内容甚至让当地居民也会感到新奇。

作者建议，游览哈萨克斯坦的最佳时间是每年的4月至5月或9月至10月。她观察到，在这两个季节里，游客可以舒适地欣赏到壮丽的山景和广袤的草原风光。

《Travel+Leisure》倾力推荐哈萨克斯坦七日游项目，包括阿斯塔纳、奇姆肯特、突厥斯坦、阿拉木图及其周边地区的景点。此外，瓦希什还为前往哈萨克斯坦的游客提供了丰富的实用信息，如签证信息、哈萨克语会话指南（附英文翻译）、酒店推荐和当地美食价格等。

《Travel+Leisure》总部位于纽约，是一本专注于旅游度假的杂志，每年出版12期。据公开资料显示，该杂志拥有480万读者，汇聚了全球1600万旅行者社区，拥有超过100名旅行记者和摄影师。以其奢华度假环境下的旅行照片和模特为封面，成为全球旅游爱好者的不可或缺之物。

【编译：阿遥】