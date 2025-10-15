阿斯塔纳智库论坛启幕 共谋全球合作新路径

作为阿斯塔纳国际论坛（AIF）的组成部分，本届论坛由哈萨克斯坦总统战略研究所（KazISS）组织，今年是该论坛的第二届盛会。去年首届论坛吸引了来自22个国家的45位专家，今年则有来自20个国家的近40位国际专家、智库领导者和研究人员参会。论坛将通过9场专题会议，深入剖析世界政治与国际关系的核心议题。

自举办以来，阿斯塔纳智库论坛已成为全球讨论国际议程热点问题的权威平台。

九场会议将聚焦关键主题，包括大国竞争下的多边合作前景、安全架构转型、核裁军与防扩散问题、新地缘政治格局中中亚的定位及阿富汗因素、市场碎片化时期的投资机遇、欧亚贸易运输走廊的发展、人工智能及其伦理挑战、气候变化与水资源问题对人口动态和移民的影响，以及自然资源生产与加工领域的可持续发展。

阿斯塔纳智库论坛致力于促进研究者、专家、国际组织代表、政府及商界领袖间的开放对话与建设性交流。其目标包括制定包容性、长期合作的模式，以增强全球稳定与互信，并强化哈萨克斯坦作为负责任的“中等强国”在国际关系中推动伙伴合作的积极角色。

本届论坛获得欧亚资源集团（ERG）——全球领先的自然资源生产与加工企业、哈萨克斯坦大型矿业冶金公司“哈萨克铜业”以及本土农业机械制造领军企业AGROMASH工厂的赞助支持。这些合作伙伴的参与，进一步凸显了哈萨克斯坦在全球智库合作中的领导力与影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】