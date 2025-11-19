冬季假期去哪儿玩？哈萨克斯坦七大冬季旅游胜地

今天，哈萨克斯坦旅游和体育部为国内外游客推出了7个冬季度假最佳目的地。

里德尔，东哈萨克斯坦州 – 西阿尔泰国家自然保护区

里德尔是阿尔泰山脉的一颗明珠，冬季景色尤为迷人。茂密的云杉针叶林、白雪皑皑的山坡，以及静谧优美的环境，使这里成为冬季度假的理想之地。

旅游活动：滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、冬季徒步、摄影之旅。

特色：西阿尔泰自然保护区在冬季展现出独特的魅力，自然风光令人叹为观止。该地区正逐渐成为真正的生态旅游中心。

卡顿卡拉盖国家自然公园

哈萨克斯坦最大的国家公园之一卡顿卡拉盖国家公园在冬季呈现出完全不同的氛围。白雪皑皑的山谷、雾气弥漫的寂静和清新的空气为游客提供独特的假期体验。

著名景点：贝雷尔山、拉赫曼温泉、卡拉科尔湖、冰峰和茂密的松树林。

旅游活动：生态旅游、徒步旅行、自然摄影漫步。

阿拉木图滑雪和冬季运动中心

阿拉木图是哈萨克斯坦冬季旅游的主要中心。其中，琼布拉科是中亚最著名的滑雪胜地，拥有各种级别的滑雪道。

优势：从市中心到山上只需 20-30 分钟。

布拉拜国家自然公园

布拉拜冬季景色尤为美丽，是家庭度假的理想之地。沃克杰特佩斯山、布拉拜湖、白雪皑皑的松树林、宁静清新的空气，以及舒适的休闲中心，使得该地区即使在寒冷的季节也备受欢迎。

旅游活动：滑雪、滑冰、冬季漫步。

阔科舍套国家自然公园——沙勒哈尔-伊曼套湖、白桦林

这里是喜爱冬季浪漫与宁静之人的理想之地。白雪覆盖的白桦林，清澈的湖泊，宁静的生态系统。

旅游活动：雪林漫步、冬季垂钓、自然风光摄影、宁静的生态假期。

准噶尔阿拉套 - 杰特苏地区

准噶尔阿拉套山脉是哈萨克斯坦一个新兴且极具潜力的生态旅游目的地。这里拥有高耸的山脉、白雪皑皑的山口和野生动物景观。这片区域适合自由式滑雪爱好者、冬季徒步旅行者和自然探险者。

优势：探险旅游，自然环境保持原始状态。

巴彦阿乌勒国家自然公园

冬天，巴彦阿乌勒呈现出一种特别神秘的景象。白雪皑皑的山脉和茂密的森林使该地区成为冬季摄影旅游的热门地点。

著名景点：加斯拜湖、Konyr Aulie 洞穴、博塔阔兹峡谷、托尔埃格尔湖。

旅游活动：滑雪、生态旅游、自然摄影漫步。

