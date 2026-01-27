去年哈萨克斯坦向民众发放社会救助和社会福利金7460亿坚戈

其中，因残疾和失去供养人而发放的国家社会救助金，由共和国预算承担，支出规模达6557亿坚戈。与此同时，通过国家社会保险体系，国家社会保险基金还向劳动能力丧失者及失去供养人的家庭发放了约903亿坚戈的社会保险金。

数据显示，截至2025年底，领取残疾国家社会救助金的人数约为55.39万人，因失去供养人领取相关救助金的人数约为19.19万人。

劳动和社会保障部指出，残疾国家社会救助金的具体金额取决于残疾等级、致残原因以及当年《共和国预算法》中规定的最低生活保障标准。而失去供养人情况下的社会救助金，则依据被抚养人数、死亡原因以及最低生活保障标准综合确定。

此外，参加强制性社会保险制度的人员，在发生社会风险时，可从国家社会保险基金获得相应社会保险金。2025年，约10.13万人因劳动能力丧失获得社会保险金，近6.86万个家庭因失去供养人获得相关支付。

相关社会保险金的发放金额实行个性化计算，主要取决于近两年向社会保险基金缴纳社会保险费的平均月收入、劳动能力丧失系数、被抚养人数、参保年限以及收入替代率等因素。上述社会保险金属于对预算内同类国家社会救助金的补充。

另据介绍，自2026年1月1日起，随着最低生活保障标准上调，残疾和失去供养人相关国家社会救助金金额统一提高10%。同时，根据哈萨克斯坦政府决定，从国家社会保险基金支付的劳动能力丧失和失去供养人社会保险金金额也同步上调10%。

调整后，因一般疾病致残的国家社会救助金标准为：

一级残疾：111,872坚戈

二级残疾：89,498坚戈

三级残疾：61,021坚戈

截至2026年1月1日，劳动能力丧失社会保险金的平均金额为72,409坚戈，失去供养人社会保险金的平均金额为73,306坚戈。

【编译：达娜】