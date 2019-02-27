"Qutty meken"项目将为750万农村居民改善生活状况创造机遇

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 哈萨克斯坦总统、"祖国之光"党主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫27日在首都阿斯塔纳召开的"祖国之光"党第十八届代表大会上就落实"Qutty meken"项目以及与公民们建立公平对话等问题下达工作指示。

"'祖国之光'党应着手落实旨在发展工程和社会基础设施'Qutty meken'项目。由此，将为750万农村居民改善生活状况创造机遇。首先政府应同地区政府和地区议会展开工作，筛选出发展前景良好的乡村并开展公共设施建设工作。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统指出，将7000多个乡村分成三个类别。应将人口较多的乡村得到进一步发展，并对状况一般的乡村提供援助。此外，应在县中心着手建造寄宿学校并发展医疗基础设施，这将为乡村学生接受良好教育得到保障。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，党应积极参与解决人民群众的日常问题。社会热点问题应得到及时发现并交付国际机构，以得到有效处理。"祖国之光"党应加强公民问题受理部门工作，这将成为向人民提供帮助的"一站式服务"。

【编译：冰山】