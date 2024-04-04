防汛形势依然严峻：64个居民点交通中断

全国各地防汛抗洪形势依然严峻。截至4月3日，共有1364户居民房屋被淹，105处路段发生漫水。78处路段和4座桥梁正在抢修中。64个居民点仍然处于交通中断状态，正在进行食品和药品投送。

据介绍，过去24小时内，救援人员共疏散了1524人，其中包括496名儿童。

根据目前掌握的情况，阿克莫拉州积雪覆盖约为76%。紧急情况部门已提前调配人力物力到17个居民点，包括切利诺格勒、阿尔沙勒、阿特巴萨尔和桑德克塔斯县，还有阔克舍套市和阔什市。

卡拉干达州积雪覆盖率约为34%。紧急情况部门正在该地区进行预防性措施，包括河岸加固和沙袋堆砌等。共投入了约700人和118台设备。情况稳定。

库斯塔奈州积雪覆盖率约为71%。截至3日，75户居民房屋和38个庭院被淹。紧急情况部东哈州、卡拉干达州和克孜勒奥尔达州分设机构的救援人员和设备已调遣到该州，正在进行河岸加固工作。

Фото: ҚР Үкіметі

目前，库斯塔奈州阿尔卡雷克市和阿曼格勒德县的汛情趋于稳定，但詹格勒德县的情况仍然复杂严峻。当地政府正在采取必要措施。

据悉，各地区已开始评估灾情，24小时不间断进行监测。预计近期气温将骤升并伴有降水过程，这势必将导致积雪加速融化。

会议要求各地政府采取有力措施确保人民生命安全，提前疏散人员，并及时向受灾群众提供援助。

【编译：阿遥】