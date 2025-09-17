12:03, 17 9月 2025 | GMT +5
核冲突风险令人深感忧虑——哈萨克斯坦总统
（哈萨克国际通讯社讯）9月17日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在世界与传统宗教领袖第八次大会全体会议上表示，过去十年间，全球面临善恶交锋的决定性时刻的可能性显著增加。
托卡耶夫总统指出：
“全球多个地区正在进行的混合战争战线模糊不清，却导致了巨大的人员伤亡和源源不断的难民潮，对经济造成严重损害。核冲突的风险令人深感忧虑。专家们频频指出，这种善恶交锋的决定性时刻在过去十年中发生的可能性急剧上升。”
总统遗憾地表示，当前全球局势中，敌意不断加剧，地缘政治分歧日益扩大，社会矛盾进一步激化，提出建设性建议和展现政治克制的努力却显得不足。
他强调：
“在我看来，在这样的关键时刻，建设性外交应成为国际舞台上的首要手段，通过倡导对话、呼吁摒弃对立，并增强国际社会的相互信任来应对挑战。”
此前，总统向作为尊贵嘉宾出席大会的联合国副秘书长、联合国文明联盟高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯表达谢意。同时，他还向在大会框架下参加保护宗教场所的特别会议的代表，以及出席第二届青年宗教领袖论坛的专家表示感谢。
值得一提的是，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】