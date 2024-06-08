哈萨克斯坦候选人首次当选联合国消除对妇女歧视委员会委员

哈萨克斯坦候选人——著名的哈萨克斯坦外交官玛蒂娜·扎尔布斯诺娃成功当选。

这是一次历史性的成就，因为，扎尔布斯诺娃不仅是哈萨克斯坦历史上首位当选联合国消除对妇女歧视委员会委员职务的代表，也是中亚地区的首位代表。

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在旨在评估146个国家性别平等情况的2023年全球性别差距指数中，哈萨克斯坦排名第62位，较上一年提升18个名次。

除哈萨克斯坦外，还有 20 个国家的候选人参加了联合国消除对妇女歧视委员会11 个席位的选举，分别来自：阿曼、瑞士、黎巴嫩、荷兰、危地马拉、安道尔、澳大利亚、尼泊尔、格鲁吉亚、智利、巴巴多斯、中华人民共和国、津巴布韦、布隆迪、喀麦隆、莫桑比克、北马其顿、乌拉圭、英国和多哥。

联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》是联合国消除对妇女歧视、推动性别平等的一份重要国际文书，于1979年第34届联合国大会上通过，1981年生效。哈萨克斯坦于1998年加入该公约。

消除对妇女歧视委员会是根据公约规定成立的独立专家委员会，是联合国十个人权条约机构之一，成立于1982年，主要负责监督缔约国履约情况，审议履约报告，制定一般性建议等。委员会由23名委员组成，任期四年。

【编译：木合塔尔·木拉提】