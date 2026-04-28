人工智能赋能建筑与工业领域 违规识别时间缩短至4小时

纳哈斯帕耶夫介绍，在建筑领域，人工智能已覆盖从项目设计到施工监管的多个环节。在城市规划阶段，哈方已启动“计算机视觉+人工智能”试点项目，用于监督数字化城市总体规划及详细规划方案执行情况。

该系统可将建筑物实际状态与已批准设计文件进行自动比对，将发现违规或不符情况的时间由原来的3个工作日缩短至4小时，同时降低违法建设风险。

此外，哈方正与哈萨克电信公司合作，利用无人机技术建设城市数字孪生系统。未来，在项目设计及国家审查阶段，还计划引入人工智能审核BIM建筑信息模型项目。

为此，建筑规范文件将转换为机器可读取格式，从而实现项目预审并缩短审批时间。

纳哈斯帕耶夫指出，此举还将消除各地区因土壤条件和地震特征不同而导致的标准项目审批周期差异，在全国范围内建立统一、透明的国家审查规则。同时，BIM系统也计划作为强制性设计标准率先应用于工业建筑项目。

在工业领域，人工智能已被用于质量检测和生产流程优化。在矿业方面，基于人工智能的解决方案也正在逐步推广。

与此同时，在地质行业，哈萨克斯坦正大规模推进历史档案数字化。纳哈斯帕耶夫表示，目前已有超过97%的原始地质资料完成扫描，总数据量约250TB。

为提升处理效率，哈方开发了一套人工智能系统，可自动识别和处理档案资料，并生成地质模型。

目前，数字化数据已整合进入统一的Big Data平台，其中已有1TB数据完成上传并由人工智能进行分类处理。系统可自动识别坐标、筛选核心信息，大幅缩短资料整理时间，提高决策效率。

在此基础上，哈萨克斯坦已开发出全国地下资源互动地图，可对信息进行筛选、分析，并快速识别具有开发潜力的矿产区块。

【编译：达娜】