中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:46, 24 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦首次批准人工智能国家标准

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦首次批准了人工智能（AI）领域的国家标准，这是落实政府2024-2029年人工智能发展规划的重要一步，标志着我国在推动技术规范化与数字化转型方面迈出坚实步伐。

    Қазақстанда жасанды интеллект жөніндегі ұлттық стандарттар бекітілді
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，国家针对人工智能（AI）领域的七项标准已制定完成，为从企业到政府机构的AI技术使用者确立了统一规范。这些标准涵盖人工智能生命周期的各个关键阶段，包括通用概念、系统架构、风险管理及大数据分析等。

    其中，《哈萨克斯坦共和国标准ISO/IEC 5339》（ҚР СТ ISO/IEC 5339）是核心文件之一，规定了适用于各类AI应用的通用原则，覆盖从类似ChatGPT的对话系统到工业及医疗解决方案的广泛领域。

    标准特别强调保护用户隐私的必要性，不仅要求确保AI系统在学习与运行过程中数据的安全性，还需防止未经授权的访问，并监控系统以避免意外泄露个人信息。

    这些新标准可作为AI相关组织认证的基础，帮助哈萨克斯坦企业证明其符合国际要求，从而在国内外市场增强合作伙伴及消费者的信任。

    标准不仅规范技术发展，还推动形成负责任、透明的人工智能应用文化，为哈萨克斯坦成功实现数字化转型奠定基础。

    此外，哈萨克斯坦正筹建人工智能测试与标定中心，中心将设立“AI Standards Hub”，整合实验室、认证及测试功能。该中心将成为与国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟（ITU）、经合组织（OECD）等国际机构合作的平台，共同推动人工智能负责任使用的未来发展。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 电子政府 政府 人工智能
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读