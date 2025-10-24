哈萨克斯坦首次批准人工智能国家标准

据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，国家针对人工智能（AI）领域的七项标准已制定完成，为从企业到政府机构的AI技术使用者确立了统一规范。这些标准涵盖人工智能生命周期的各个关键阶段，包括通用概念、系统架构、风险管理及大数据分析等。

其中，《哈萨克斯坦共和国标准ISO/IEC 5339》（ҚР СТ ISO/IEC 5339）是核心文件之一，规定了适用于各类AI应用的通用原则，覆盖从类似ChatGPT的对话系统到工业及医疗解决方案的广泛领域。

标准特别强调保护用户隐私的必要性，不仅要求确保AI系统在学习与运行过程中数据的安全性，还需防止未经授权的访问，并监控系统以避免意外泄露个人信息。

这些新标准可作为AI相关组织认证的基础，帮助哈萨克斯坦企业证明其符合国际要求，从而在国内外市场增强合作伙伴及消费者的信任。

标准不仅规范技术发展，还推动形成负责任、透明的人工智能应用文化，为哈萨克斯坦成功实现数字化转型奠定基础。

此外，哈萨克斯坦正筹建人工智能测试与标定中心，中心将设立“AI Standards Hub”，整合实验室、认证及测试功能。该中心将成为与国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟（ITU）、经合组织（OECD）等国际机构合作的平台，共同推动人工智能负责任使用的未来发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】