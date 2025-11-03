人工智能与数字化为哈萨克斯坦可持续发展注入新动力

近日，议会上院（参议院）主席玛吾林·阿什姆巴耶夫主持召开了“可持续发展目标实施情况监督议会委员会”会议。与会人员重点讨论了数字化转型在落实总统国情咨文及推进可持续发展目标中的作用。

阿什姆巴耶夫指出，数字化转型不仅是技术更新，更是国家治理与发展模式的系统变革。

“数字技术已成为推动经济竞争力、改善民生质量的重要工具。它还在包容性教育、优质医疗、性别平等、可持续经济增长和生态保护方面发挥关键作用。”他说。

据专家评估，数字化转型有助于实现全球约70%的可持续发展指标。国家经济部数据显示，哈萨克斯坦93%的可持续发展指标通过电子平台进行监测。

阿什姆巴耶夫强调：“数字化必须带来实质性成果，提升效率与透明度，让民众切实感受到生活质量的提高。”

为此，议会已通过《人工智能法》，建立了人工智能领域发展的法律基础；同时，《数字法典》草案也在积极审议中，旨在确立数字关系的基本法律框架。

Фото: Kazinform

农业与数字化：科技赋能粮食安全

副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫表示，数字化已成为实现可持续发展的必要条件。

“数字技术让我们能够更快应对全球挑战，提升治理透明度，并扩大公共服务的公平可及性。”他说。

目前，政府已批准20张覆盖72个治理领域、面向10项可持续发展目标的数字化转型路线图。例如，“社会钱包”系统让低收入家庭的孩子能够免费享用热餐，全国已有约140万名学生受益。这一项目直接推动了“零饥饿”目标的实现。

在农业领域，人工智能正协助农民获取补贴与咨询服务，“电子农业（e-Agro）”生态系统也在建设中，将引入智慧农业（Smart Farming）技术。预计到2028年，全国至少50%的农用土地将纳入数字监控体系，农作物产量有望提高20%至25%。此外，90%的牲畜将通过RFID芯片和人工智能实现溯源管理，从而加强国家粮食安全。

Фото: ChatGPT

教育数字化：打造未来技能社会

优质教育是减少不平等、推动可持续发展的基础。教育部正通过数字化转型计划建立统一教育数字生态系统，引入AI助手减轻教师的行政负担，让教师专注教学。

同时，正在建设的“学生与教师数字档案国家系统”将帮助形成个性化学习路径，并实现全过程监测。AI驱动的电子教材可根据学生能力智能调整内容。借助高速互联网与计算机设备，乡村学校已能与城市学校平等享用数字教育资源。

为培养未来AI人才，哈萨克斯坦首所人工智能学校“Tomorrow School”已于去年10月开办，采用同伴互学（peer-to-peer）模式，学制两年，学生将完成50余个项目、掌握约20种编程语言。目前已有268名学员进入主修阶段。此外，为12至18岁青少年设立的“TUMO创意技术中心”也即将开门授课，涵盖生成式AI、动画、3D建模、机器人等11个方向。预计未来数年内，将有超过100万人掌握人工智能相关技能。

Фото: Рақамли ривожланиш вазирлиги

数字服务缩小社会差距

马迪耶夫介绍说，政府正通过系统性数字化举措，确保公民平等获取公共服务与社会资源。“eGov AI”智能助手可即时提供政府服务信息，使公众与政府之间的沟通更顺畅。

同时，“地方行政决策支持系统”已投入使用，依托联合国方法学建立的评分模型，可根据20多个数据来源将家庭划分为5个社会类别，从而利用AI精准识别真正需要帮助的家庭。

此外，“社会钱包”项目通过电子券系统，为学生提供热餐、药品及基本食品等自动化公共服务；“本国产品支持分析系统”则为本土企业提供综合支持，助力其稳定发展与扩大产能。这些项目都为实现“减少不平等”目标（SDG 10）作出了实质贡献。

Фото: Pixabay

AI提升公共安全与治理效能

人工智能在建设和平、公正和高效的社会方面作用显著。司法领域推出的“AI法律顾问”能快速解答公众问题，提升法律服务质量与可及性。

未来，政府计划建立“国家视频监控系统”，利用AI在公共场所实现24小时监控，自动识别人脸、车牌，检测异常行为，如打斗、聚集或遗留物品等，从而提升公共安全和应急反应能力。这些举措将有助于实现“和平、正义与强大机构”目标（SDG 16）。

AI助力应对气候变化

在气候行动方面，人工智能同样发挥重要作用。AI系统通过无人机、摄像头和卫星图像识别非法垃圾堆放，并自动通报处理，大幅提高环保执法效率；“国家生态与自然资源数据库”整合了森林、野生动物与环境监测信息，为生态决策提供支撑；“森林火灾早期监测系统”则实时分析卫星与传感器数据，快速定位火点并指挥灭火，有效减少森林损失和气候风险。

今年7月，哈萨克斯坦在联合国总部提交了第三份《可持续发展目标国家自愿报告》，由国家经济研究院在经济部协调下、联合国开发计划署支持下完成，系统总结了哈萨克斯坦在落实可持续发展目标方面取得的进展。

哈萨克斯坦正通过数字化与人工智能双轮驱动，为实现可持续发展的国家战略注入新活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】