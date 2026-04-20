著名诗人、社会活动家穆赫塔尔·沙哈诺夫逝世 享年83岁

哈萨克斯坦文化和信息部就沙哈诺夫逝世向其家人、亲属及广大民众表示深切哀悼。

文化和信息部在声明中指出，穆赫塔尔·沙哈诺夫是一位将诗歌创作与公民立场紧密结合的杰出人物。他以思想深邃、表达凝练的作品，为哈萨克诗歌注入新的生命力，其作品已成为我国精神文化的重要财富。他始终关注社会重大问题，就国家和民族命运发表富有见地的观点，以坚定的立场和鲜明的担当树立了典范。其坚韧品格、高尚精神以及对正义与国家利益的忠诚，将长久铭刻在人们心中。声明同时祝愿逝者安息，愿其灵魂得享安宁。

穆赫塔尔·沙哈诺夫1942年7月2日出生于现今突厥斯坦州托莱比区卡斯卡苏村。他不仅以语言流畅、结构严谨、思想深刻的诗作广为人知，也因在关键时刻展现出的果敢与担当而备受尊敬。独立以来，他长期致力于推动哈萨克语言发展，被视为民族精神领域的重要代表人物。其曾担任马吉利斯（议会下院）议员、哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使等职务，并长期担任《Jalyn》杂志主编。作为哈萨克文学界三位以“穆赫塔尔”为名的代表人物之一，他在国家文化史上留下了重要印记。

【编译：木合塔尔·木拉提】