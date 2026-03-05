17:15, 05 三月 2026 | GMT +5
参议院议长代表托卡耶夫总统向伊朗人民表示哀悼
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦参议院（议会上院）新闻处消息，受哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫委托，参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫日前前往伊朗驻哈萨克斯坦大使馆，代表国家元首向伊朗人民表示深切哀悼。
阿什姆巴耶夫代表哈萨克斯坦总统，向在近期悲剧事件中遇难者的家属和亲人致以诚挚慰问，并向伊朗人民表达深切同情。
在与伊朗驻哈萨克斯坦特命全权大使阿里·阿克巴尔·朱卡尔会面时，阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦方面对这一悲剧深感痛心。据介绍，此次事件造成包括伊朗最高精神领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊、多名国家领导层成员以及平民在内的人员死亡，其中还包括儿童。
阿什姆巴耶夫指出，国家元首一贯主张在严格遵守国际法和《联合国宪章》原则的基础上，通过政治和外交手段解决国际冲突。
参议院议长还强调，伊朗是哈萨克斯坦的重要邻国和伙伴。哈方愿继续为推动局势的和平解决发挥建设性作用。
据此前报道，今年2月底，美国对伊朗目标实施代号为“史诗之怒”（Epic Fury）的军事行动。随后，伊朗多地遭到袭击。据伊朗方面消息，此次袭击造成超过200人死亡、700多人受伤，袭击波及伊朗14个省份。
【编译：达娜】