国家元首托卡耶夫致辞祝贺人民团结日

以下为贺词全文：

尊敬的同胞们！

衷心祝贺大家哈萨克斯坦人民团结日！

这一天彰显着我们社会恒久不变的核心价值：团结与凝聚、包容与尊重、爱国精神以及对祖国的深厚情感。

在历史的进程中，哈萨克斯坦将不同民族凝聚在共同的家园之下，成为一个团结和睦的大家庭。这是我们共同的财富。

正如民间智慧所言：“团结是无尽的幸福”。我们必须珍视并传承和平共处、互助互爱的优良传统，使其成为统一民族精神的重要组成部分。

我们虽各有不同，但心向一致。“多元一体”已成为国家政策与人民日常生活的核心理念。

因此，在新宪法序言中，我们明确确立了团结、协作以及民族与宗教间和谐的原则。

这是公民基于理性作出的选择，因为大家都希望生活在一个公平、稳定、繁荣、人人享有平等权利和机会的社会。

“法律与秩序”理念将成为推动国家全面现代化的重要基础，是实现这些目标的重要保障。

我们的过去、现在和未来紧密相连。这是哈萨克斯坦人民团结力量与爱国精神的真实写照。我坚信，我们将继续携手并进，在发展道路上不断迈向新的高度。

亲爱的同胞们，衷心祝愿大家身体健康、幸福安康、事业兴旺！

【编译：达娜】