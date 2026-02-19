托卡耶夫总统向哈萨克斯坦人民致以斋月的祝贺

贺词全文如下：

尊敬的同胞们：

在全世界穆斯林倍加珍视的斋月来临之际，我向大家致以最诚挚的祝贺！

斋月（拉马丹月）是召唤亿万信众净化心灵、向亲人传递怜悯与关怀的神圣时刻。

斋戒不仅倡导人们秉持耐心与坚韧，更将谦逊、责任与诚实等高尚品格深深植入民族精神。

鉴于当前国际局势复杂多变，以理性与智慧体悟斋月的精神价值，正确理解其深刻内涵，是信仰成熟的重要体现。

当下，哈萨克斯坦正迈入大规模变革和全面现代化的新阶段。新的全民宪法草案即将提交全国公投，这部根本大法将确立国家迈向繁荣与公正的发展方向。它将进一步巩固我们拥有悠久历史的国家性，提升政治、公共和经济机构的运行效率，并持续完善人权保障体系。

在珍视传统精神文化价值的同时，我们也在塑造民族新的时代特质——深入理解并严格遵循法律至上、秩序与清洁、公正与爱国等坚定原则。这些理念，与神圣斋月所蕴含的恒久教诲高度契合。

在倡导知识、廉洁与向善的文明社会中，斋月必将为社会注入新的精神力量，惠及全体民众。

祝愿神圣的斋月平安吉祥！

【编译：阿遥】