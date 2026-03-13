人才争夺战：哈萨克斯坦能否成为中亚学术中心

40所海外名校分校相继落地

近五年来，在国内设立外国高校代表机构的工作正稳步推进。众所周知，在2021年之前，主管部门已引进了4所大学，包括莫斯科航空学院、车里雅宾斯克国立大学、莫斯科罗蒙诺索夫国立大学以及索邦-哈萨克斯坦学院。

此后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指示，应进一步增加世界顶尖大学在哈萨克斯坦设立分校的数量，并强调除国家财政支持外，商业部门也应在这一进程中发挥积极作用。

不难发现，自此之后，进入哈萨克斯坦的教育机构数量逐年增加。根据科学和高等教育部的数据，目前全国已设立40所外国大学分校，双学位项目也在顺利推进。其中包括9所俄罗斯高校、6所中国高校（其中包含三个鲁班工坊）、7所美国高校、8所英国高校，以及来自法国、意大利、德国、波兰、土耳其和韩国的高校。值得注意的是，其中不少大学是首次在本国之外设立分校。

对2021年以来开设的分校进行梳理可以发现，多数属于全球知名教育机构：

阿斯塔纳：北京语言大学分校、考文垂大学分校、卡迪夫大学分校；

阿拉木图：国立核能研究大学莫斯科工程物理学院、西北工业大学、洛林大学、安哈尔特应用技术大学、香港城市大学，以及塔什干灌溉和农业机械化工程学院、德蒙福特大学分校；

阿特劳：俄罗斯古布金石油天然气大学分校；

阿克托别：赫瑞-瓦特大学分校；

塔拉兹：俄罗斯门捷列夫化工大学分校；

阿克套：柏林工业大学分校。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

与此同时，国际高等教育实践中广泛采用的双学位计划也在持续完善。哈萨克斯坦高校已分别与英国女王大学（阿拉木图）、马尔凯理工大学（杰特苏州）、明尼苏达大学（库斯塔奈州）、亚利桑那大学（北哈州）以及比得哥什经济大学（塞梅市）签署双边合作协议。

这一方向的工作在去年得以延续。自去年9月起，又有一批分校正式开课，其中包括又松大学、莫斯科国立国际关系学院、马尔凯理工大学和安哈尔特应用技术大学的分校。此外，卡迪夫大学分校也在阿斯塔纳正式揭牌，这是该校首个海外校区，也是中亚地区唯一属于罗素大学集团成员高校的校区。

总体而言，自2024年起，考文垂大学授权校区已开始为哈萨克斯坦公民提供教育服务，学生在阿斯塔纳分校即可获得英式文凭。

据科学和高等教育部介绍，受邀进入哈萨克斯坦办学的大学须满足严格条件：不仅要具备极高的学术与科研声誉，还必须在QS世界大学排名、世界大学学术排名或泰晤士高等教育世界大学排名等国际排行榜中位列前250名。只有符合这些条件，政府才会提供办学许可和专项基础设施支持。此外，所有分校都必须将哈萨克语和哈萨克斯坦历史列为必修课程。

超过3.1万名外国留学生在哈就读

外国大学的进驻，为本土高校借鉴国际经验、推动教育大纲与国际标准接轨提供了重要契机。例如，目前哈萨克斯坦正与国外教育机构合作，引入国际人才培养标准，推行实践导向型教学计划，并不断扩大英语授课规模。与此同时，教育部也在着手更新大学数字平台和图书馆资源。

Фото: freepik

在人才培养方面，各分校围绕国家经济优先发展领域及人才紧缺方向，共开设162个教育项目。这些名校分校在IT、核能、水外交、管理、会计与审计、金融、市场营销、国际法等领域提供专业教育。

教育项目的质量与多样性不仅吸引了哈萨克斯坦本国学生，也引起了周边及远方国家的关注。目前，来自93个国家的超过3.1万名外国留学生正在哈萨克斯坦高校就读。根据规划，到2029年，这一数字预计将达到15万人。

政府希望鼓励留学生在毕业后留在哈萨克斯坦发展。专家预测，这将有助于缓解国内人才短缺问题。为此，政府计划进一步优化签证制度，并推出相关就业计划，使优秀毕业生能够留在国内工作。

“博拉沙克”计划

在完善国内教育体系的同时，哈萨克斯坦也为公民赴海外深造创造了良好条件。近年来，被欧洲和亚洲名校录取的哈萨克斯坦学生数量持续增加。根据联合国教科文组织数据，哈萨克斯坦在海外留学人数方面位居全球前15位。

目前，大约有9万多名哈萨克斯坦公民在海外求学。多数人前往俄罗斯、中国、土耳其、波兰和匈牙利等国深造。此外，在美国、加拿大、英国和德国等世界领先大学就读的人数也相当可观。

海外留学不仅提供获取学术知识的机会，还能培养跨文化交流能力，为个人职业与发展开辟新的道路。这种经历使年轻人能够成长为在国际市场上具备竞争力的专业人才，并为哈萨克斯坦的发展贡献力量。

如今，对于希望出国深造的人来说有多种途径，包括博拉沙克国际奖学金计划、国际助学金以及政府间教育合作项目。其中，成本最低且最具知名度的，当属“博拉沙克”计划。

自1993年实施以来，“博拉沙克”计划为无数哈萨克斯坦青年打开了通往世界名校的大门，尤其帮助许多来自农村地区的学生实现了赴西方国家留学的梦想。该计划不仅涵盖学费和奖学金，还为学生在海外学习提供全方位支持，包括往返交通费、保险费以及住宿费用。

在此背景下，奖学金获得者最青睐的国家是美国和英国。在美国高校中，伊利诺伊大学、哥伦比亚大学、纽约大学和南加州大学等名校备受青睐；而在英国，学生多选择华威大学、苏塞克斯大学以及伦敦玛丽女王大学。这些院校均以高质量教育著称。

回顾30年来毕业生的留学国家分布，欧洲大学占据显著地位：

英国与爱尔兰：45.6%；

美国与加拿大：28.1%；

欧盟国家：11.6%；

亚洲与大洋洲：7.9%；

俄罗斯联邦：6.8%。

值得一提的是，2025年“博拉沙克”计划共提供645个奖学金名额，其中411个用于硕士项目，41个用于博士或住院医师培训，193个用于科研实习。

Фото: Александр Павский / Kazinform

根据国际计划中心的数据，“博拉沙克”毕业生中，55%选择人文科学，36%选择技术类专业，7%攻读医学方向，2%从事创意领域。

国际计划中心主任阿德勒·胡斯曼诺夫表示，“博拉沙克”毕业生的就业情况一直受到严格监测。

—目前，国际计划中心已与280多家用人单位建立合作关系。根据劳动监测结果，98.8%的毕业生已经成功就业。此外，我们还专门设立了Bolashaq Talent Management的Facebook主页，定期发布招聘信息和就业资讯。毕业生可以通过该平台参与在线会议、就业网络研讨会并分享经验。同时，中心也会根据毕业生需求，将其简历连同推荐信一并发送给用人单位，-他说。

人才争夺战

海外留学的另一条途径是参与国际奖学金项目。观察发现，哈萨克斯坦学生正越来越多地利用这一机会。近年来，如果听到某位毕业生同时获得数十所大学的教育资助，往往正是这些国际资助项目带来的成果。

目前，哈萨克斯坦公民经常申请的国际资助计划包括Erasmus+（欧洲）、DAAD（德国）、Fulbright Program（美国）、Chevening Scholarship（英国）以及MEXT Scholarship（日本）。申请这些项目，候选人需要通过国际语言考试（IELTS、TOEFL、TestDaF、JLPT），并提交动机信以及科学或创意成果。

Фото: Миннауки и высшего образования РК

当然，不仅哈萨克斯坦希望吸引高素质人才。世界各国都在积极争夺优秀青年。许多大学为外国优秀学生提供专项资助。例如美国的Merit-based和Need-based资助、土耳其的Türkiye Bursları、匈牙利的Stipendium Hungaricum、波兰的Ignacy Łukasiewicz Scholarship以及韩国的Global Korea Scholarship等项目都颇具知名度，其中不少项目可提供学费减免甚至全额资助。

总体来看，哈萨克斯坦正致力于加强教育领域的国际合作，并优先支持青年接受世界一流的教育。这一努力不仅推动了学术经验的积累，也为不同文化之间的交流搭建了桥梁。

【编译：阿遥】