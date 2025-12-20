日本前外相川口顺子高度评价托卡耶夫总统联合国改革愿景

川口顺子表示，托卡耶夫总统演讲涵盖广泛议题，包括联合国改革、安理会需赋予“中型大国”更大作用等。她个人完全赞同总统观点，认为他可领导倡议，团结各国推进改革。

“联合国亟需改革，不能拖延。不仅五大常任理事国，其他国家——特别是中型大国——应发挥更大作用。目前联合国193个成员国，核心在于多数国家。五大国居首，但其下中型国家理应获得更大话语权。我完全同意。需要深入讨论，安理会必须改革。这很困难，但必须做。”

川口顺子强调，多边主义正受侵蚀，若不恢复将陷入大国竞争混乱。多边主义是规则与秩序创建。哈萨克斯坦作为中亚地区领导者，其外交视野超越地区，加入亚伯拉罕协议、设立援助机构等举措显示其全球担当。她对此全力支持并感到高兴。

谈及即将举行的“中亚+日本”峰会，川口顺子表示，该机制已进入第二阶段，随着中亚国家增长、技术变革及双边关系深化，期待峰会取得新成果。

此前，哈萨克国际通讯社报道，托卡耶夫总统在东京联合国大学发表题为《动荡时代恢复战略信任：哈萨克斯坦在构建公正与可持续世界中的立场》的演讲。

【编译：木合塔尔·木拉提】