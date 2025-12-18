中文
    哈日访问成果可期：预计签署超37亿美元商业协议

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统助理兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜通过社交媒体表示，在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对日本进行正式访问期间，哈日双方预计将签署总额超过37亿美元的商业协议。为此，总统将与日本工商界代表举行一系列会晤。

    杰勒德拜指出，双方计划签署40多份合作文件，相关协议将涵盖能源、可再生能源、数字化、采矿业以及交通运输等国民经济重点领域。

    在企业层面，哈方参与签署协议的包括萨姆鲁克-卡泽纳国家财富基金、国家电网管理公司、哈萨克国家原子能工业公司、萨姆鲁克-矿业公司、哈萨克邮政以及哈萨克斯坦国家铁路公司等骨干企业。日方则包括丸红株式会社、三菱日联银行、三菱重工、日立能源、东芝、日本金属矿物资源机构、关西电力等知名跨国企业和机构。

    此外，杰勒德拜补充称，在总统访日期间，除上述商业合作成果外，双方还将举行多场正式会谈和商务洽谈，旨在全面深化哈萨克斯坦与日本之间的战略伙伴关系。

    据此前消息，托卡耶夫总统17日晚飞抵东京，开始对日本进行正式访问

    托卡耶夫总统对日本进行正式访问的之际，日本驻大使饭岛靖正接受哈通社专访。他指出，东京的战略计划特别关注哈萨克斯坦日益增长的作用。

    【编译：阿遥】

