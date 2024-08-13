向韩日供应牛奶和马肉——哈萨克斯坦出口变化有多大

哈萨克斯坦企业向欧亚经济联盟成员国和独联体国家，以及伊朗、中国、蒙古国、阿联酋和沙特等国家出口活牲畜（牛、羊、马和骆驼）。此外，向土耳其出口蜂蜜和家禽产品，以及皮革和饲料产品。

当前，哈萨克斯坦还向韩国出口罐头食品、香肠、奶制品和鱼类。与此同时，哈萨克斯坦企业向日本供应羊肉和马肉。

2023年，哈萨克斯坦农产品交易量为113亿美元（2022年为115亿美元）。其中，出口额为53.5亿美元，较2022年减少5%。数据显示，哈萨克斯坦农产品出口约占出口总额的7%。

Фото: Алматы облысының әкімдігі

俄罗斯、乌兹别克斯坦、中国、阿富汗和塔吉克斯坦成为哈萨克斯坦5大农产品贸易伙伴。2023年，与俄罗斯的贸易额达到34.6亿美元，与乌兹别克斯坦的贸易额为17.1亿美元，与中国的贸易额为13亿美元。去年，与上合组织成员国之间的农产品贸易总额达77亿美元。

哈萨克斯坦农产品的70%出口至上合组织国家，总额超过38亿美元。

哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫此前表示，哈萨克斯坦向包括中亚和欧亚经济联盟国家在内的80个国家供应农产品。在这方面，哈萨克斯坦是世界25个最大的食品出口国之一。5年来，农产品出口翻了一番，达到54亿美元。哈萨克斯坦计划到2029年将出口量增加一倍，以进一步提高出口业绩。

-我们计划进一步提高这个指标。面对全球粮食短缺日益严重的情况，我国的目标是到2029年将农产品出口翻一番。同时，我们积极改变出口结构，优先发展加工水平高的产品。加工产品出口在接下来的5年里翻了一番，达到了23亿美元的水平。我们希望在哈萨克斯坦开设联合加工厂。公开经营的企业将得到支持。特别是，这一领域的行动将加强哈萨克斯坦和欧亚经济联盟国家的粮食安全。-部长说。

目前，农业部继续扩大向欧盟、越南、新加坡和波斯湾国家出口的商品范围。

【编译：小穆】