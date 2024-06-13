韩媒称日朝或于5月中旬在蒙古秘密接触

朝鲜3月曾称绑架日本人问题已解决，拒绝和否定了与日方谈判。报道认为，相比对于日朝首脑会谈态度积极的日方，朝鲜则在摸索“经济和外交方面的突破口，但不清楚具体的接触目的及内容。日本官房长官林芳正本月13日在记者会上称：“知晓这一报道，但鉴于此事的性质不便作答。”

朝鲜劳动党总书记金正恩之妹、党中央委员会副部长金与正2月在谈话中提到日本首相岸田文雄访朝的可能性，但在日方表明立场称不接受认为绑架问题已解决的朝鲜主张后，3月表示“拒绝与日方的任何接触和交涉”。

岸田5月11日表示为实现首脑会谈，“将推进由我直接管辖的高级别磋商”，称将进一步加大呼吁。他正考虑8月上半月访问蒙古与该国总统呼日勒苏赫举行会谈，打算届时为解决绑架问题推进日朝谈判寻求合作。

据《中央日报》报道，日朝原本考虑最快上周的下半周在中国内蒙古自治区进行接触，但消息人士称“不清楚是否按计划实施”。双方在6月上旬举行国际会议的乌兰巴托接触的可能性也受到外界关注，但朝鲜缺席了该会议。