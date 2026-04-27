双胞胎如何服兵役：走进军营里的“并肩成长”故事

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦的军营中，双胞胎兄弟、亲属甚至邻居一同服役并不罕见。在位于阿克托别的某部队，三对双胞胎正在履行兵役义务。他们如何适应军旅生活，又如何在彼此陪伴中成长？本社记者走进军营进行了探访。

不同专业 相同选择

艾多斯和詹多斯·鲍别克是一对来自赫罗姆套的双胞胎兄弟，目前在部队服役。两人虽在同一所职业院校学习，但专业方向不同：一人主修会计审计，另一人学习技术编程。此后，两人又分别进入不同高校深造。

在学业路径逐渐分化的情况下，兄弟二人却在服兵役这一人生节点上做出了相同选择。艾多斯未能如愿进入研究生阶段后应征入伍，家人最终决定让兄弟俩一同参军。

他们表示，从课堂上拆解训练用步枪，到在军营中进行实战训练，军旅生活让他们迅速适应纪律与集体节奏。每天清晨6点起床、进行体能训练，随后进入学习与训练环节，晚上则有短暂的自由时间用于阅读和锻炼。

Фото: Алтынай Сағындықова

军营生活 从适应到成长

在军营中，士兵不仅要接受日常训练，还需承担值勤任务，包括岗哨轮换和连队值班等。双胞胎兄弟坦言，刚入伍时也经历过心理波动，尤其是在远离家人的情况下。

“最初确实有过不适应，甚至在与家人通话时表达过想回家的想法。但慢慢地，我们学会了坚持，也逐渐适应了这种生活。”兄弟二人表示，如今与家人通话时，更多分享的是日常生活中的点滴。

他们认为，军队不仅锻炼了体能，也培养了纪律意识与心理韧性。尽管未来并不打算从事军旅职业，但这段经历对个人成长意义重大。

Фото: Алтынай Сағындықова

并肩服役 互相支撑

据部队相关负责人介绍，在该部队中，双胞胎通常被安排在同一单位、同一宿舍，以便相互支持。这种安排有助于他们更快适应环境。

除双胞胎外，军营中还常见兄弟、表亲甚至邻居一同服役的情况。彼此熟悉的关系，使他们在训练和生活中形成天然的支持网络。

负责人指出，如今的年轻士兵整体素质较高，不仅身体条件良好，而且具备较强的学习能力和技术基础。但他们也面临新的适应挑战，例如对电子设备依赖较强、对严格作息的适应需要时间。

Фото: Алтынай Сағындықова

新一代士兵的变化

从长期观察来看，当代士兵呈现出新的特点：既具备良好的体能基础，又拥有较高的知识水平和技术能力。农村背景的青年更容易适应早起和体力训练，而城市青年则在技术应用方面表现突出。

军方表示，通过系统训练，大多数新兵能够在较短时间内完成从社会角色向军人身份的转变。

安全与管理 并行推进

目前，该部队已配备视频监控系统，强化日常管理。同时，士兵每周末可通过手机与家人联系。不同批次入伍的新兵之间实行分批管理，以确保训练秩序。

Фото: Алтынай Сағындықова

从“依赖”到“独立”的成长路径

从最初的不适应，到逐渐融入军营生活，这些年轻人正在经历一段重要的成长历程。对双胞胎士兵而言，这不仅是履行义务的过程，更是彼此陪伴、共同成熟的阶段。

在严格纪律与集体生活的锻炼下，他们学会承担责任，也逐步完成从学生到社会成员的角色转变。这段经历，或许将成为他们人生中最难忘的一课。

【编译：木合塔尔·木拉提】