哈萨克斯坦葵花籽油如何征服全球市场

葵花籽油出口增长4.8倍

近年来，哈萨克斯坦在全球油料作物产品市场上不断巩固其地位。据农业部数据，近三年来，哈萨克斯坦葵花籽油产量增长了2.5倍，出口量则激增了4.8倍。与此同时，包装油的进口量下降了11%。

2024年，葵花籽油出口量较上一年增长31%，从364,500吨增至476,500吨。出口主要流向乌兹别克斯坦和中国，其次是塔吉克斯坦、阿富汗、拉脱维亚、伊朗和吉尔吉斯斯坦。其中，塔吉克斯坦在今年才加入哈萨克斯坦葵花籽油的采购国家行列，仅在1月至4月间就进口了4,400吨。

据哈萨克斯坦“全国油料作物加工协会”主席亚德卡尔·伊布拉吉莫夫（Yadykar Ibragimov）介绍，哈萨克斯坦已全面完成农业油料作物领域的出口计划。2023年，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在国情咨文中要求政府将农业综合体中加工产品的比例提高至70%，并在2025年前将非原材料商品出口量翻倍。

伊布拉吉莫夫表示：“我们在2024年就实现了这一目标。2020年，哈萨克斯坦油脂产品的出口量略超50万吨，而2024年已突破100万吨。从物理量和外汇收入来看，我们的油脂产品出口实现了翻倍增长。”

据专家分析，2023年对葵花籽出口征收20%的税率（每吨最低100欧元）的政策极大推动了行业发展。2024年，哈萨克斯坦成功跻身全球葵花籽油出口前十。尽管存在出口税，葵花籽对中国的出口仍在持续进行。

2024年，哈萨克斯坦葵花籽油产量较2023年增长18.3%，从534,200吨增至632,200吨。今年1月至5月，产量同比增长20.7%，从274,700吨增至331,500吨。

这一增长与葵花籽种植面积的扩大密切相关。2024年，油料作物的种植面积增至289.8万公顷。据农业部数据，去年总产量达333.7万吨，平均单产为12.2厘吨/公顷，而2023年总产量为218.4万吨，单产仅8.8厘吨/公顷。官方数据显示，今年油料作物种植面积已达340万公顷。

2024年，哈萨克斯坦植物油出口额增长27.1%，达到5.09亿美元。

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葵花籽副产品跻身全球前三

葵花籽油的副产品同样具有重要经济价值。榨油后剩余的富含蛋白质的副产品可用于生产饲料，供牲畜和禽类使用。哈萨克斯坦不仅满足了国内需求，还向中亚国家供应葵花籽副产品。

根据欧盟委员会的数据，哈萨克斯坦已成为向欧盟出口葵花籽副产品的全球三大国家之一，这一成就值得肯定。

种植葵花籽对农户是否划算？

考虑到全球市场需求，油料作物种植目前被认为是高利润的行业。2024年，哈萨克斯坦葵花籽产量达180万吨，占全球产量的约4%，位列俄罗斯、乌克兰、欧盟和阿根廷之后，排名第五。

伊布拉吉莫夫表示，大多数农户正转向种植油料作物，特别是葵花籽。

他指出：“季初，葵花籽每吨价格约为16万坚戈，很快涨至27万坚戈。国内市场需求的增加使农户能够以具有竞争力的价格出售产品，相比其他农业作物，葵花籽的种植更具盈利潜力。农户普遍认为葵花籽是植物种植中最赚钱的作物。”

经济效益与未来规划

哈萨克斯坦农户并未止步于此。农业部计划未来几年将油料作物种植面积扩大至390万公顷，到2030年将植物油产量提升至120万吨。未来还将通过增加流动资金用于采购原材料和实施新的投资项目来推动行业发展。

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哈萨克斯坦的目标是在未来3至5年内跻身全球葵花籽油出口国前三。伊布拉吉莫夫指出，全球每年进口约4300万吨油脂产品，而哈萨克斯坦2024年的出口量仅占其中的一小部分。例如，中国每年进口约1800万吨植物油及其副产品，中亚市场（不包括哈萨克斯坦和阿富汗）年消费约150万吨，伊朗市场年进口约350万吨，欧洲国家年进口约2000万吨饲料副产品。这些数据表明，哈萨克斯坦拥有巨大的出口潜力。

尽管哈萨克斯坦在中国市场的份额目前不足2%，但专家预测未来几个季度这一比例将显著增加。

深加工与新市场

除了植物油和副产品出口，哈萨克斯坦生产商开始涉足深加工领域。伊布拉吉莫夫透露，计划在2025年底前启动两个年产能达231吨的油脂精炼项目。精炼将提升包装油产量，这类产品在出口市场更具竞争力。例如，阿富汗、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦等国更倾向于购买成品油。

全国油料作物加工协会相信，深加工产品（如黄油、人造黄油等）的生产将为哈萨克斯坦开辟新的市场。

迈向全球前三

伊布拉吉莫夫强调：“我们在葵花籽油出口方面位列全球第八，这是国际认可的成就。但我们不应止步于此。我们的目标是进入全球前三。目前，哈萨克斯坦拥有超过400万公顷适合种植葵花籽的土地，年产170万至180万吨油脂。如果我们能出口150万吨，将跻身全球前三，仅次于乌克兰和俄罗斯。”

总体来看，油脂产业是哈萨克斯坦农业综合体中最重要且最具前景的领域之一。该行业不仅能创造就业机会，还能推动生产和非原材料产品出口的增长，为国家经济提供有力支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】