“智慧城市”项目如何改变生活：从首都到区域的数字化转型加速

多领域融合提升城市运行效率

据我国数字发展与人工智能部介绍，目前阿斯塔纳及各大城市已基本形成统一的数字化基础架构，涵盖公共安全、交通管理、社会服务及住房和公用事业等多个领域。

当前，视频监控系统、统一呼叫中心已投入运行，为居民提供便捷服务；电子支付系统与公共交通监控体系广泛应用；医疗信息系统不断完善； 公用事业费用实现在线支付。同时，各地区IT枢纽持续发展，为数字创新提供支撑。

上述举措已显著提升城市运行效率，并直接改善居民生活质量。

大数据驱动决策 经验向地方复制

在大城市中，城市管理逐步依赖大数据算法，使决策更加精准和高效。以阿斯塔纳为例，智慧城市项目框架下正在建设情景指挥中心及统一城市管理数字平台，将超过15个城市及国家级信息系统数据整合，并接入各类传感器与智能视频分析系统。

阿拉木图亦建立了类似中心，依托城市发展中心平台，运用数据分析与机器学习技术，对交通状况、居民诉求处理、城市发展趋势预测及风险区域识别等进行系统化管理。

相关经验已被证明行之有效。主管部门表示，自今年起，将在区域层面推广相关模式，各地政府已制定数字发展战略并形成路线图，项目将分阶段推进实施。

فوتو: Midjourney

人工智能助力基础设施管理

人工智能技术在交通基础设施领域的应用尤为突出。交通运输部已实施道路检测项目，通过AI自动识别道路缺陷，准确率达95%。

该系统依托移动实验室采集数据，大幅提升检测效率——过去检查100公里道路需4天时间，如今仅需4小时即可完成。这不仅节约时间，也有助于优化财政支出，提高道路养护与建设规划的科学性。

铁路通信升级 出行体验显著改善

与此同时，我国正推进铁路通信数字化升级。在“数字化与人工智能发展年”框架下，基于卫星通信的高速互联网已在阿斯塔纳—阿拉木图、阿斯塔纳—厄斯克门等线路的Talgo列车上投入使用。

与传统地面通信相比，低轨卫星系统不依赖沿线基站，能够在列车高速运行状态下提供稳定连接，延迟更低。当前，列车上网速最高可达100Mbps，乘客可顺畅使用即时通讯、视频服务及其他数字应用。

Фото: СИ вазирлиги

该项目由国际科技公司与我国通信运营商合作实施，是提升出行体验的重要创新举措。

数字化转型持续深化

总体来看，“智慧城市”项目正通过技术融合与数据驱动，全面提升城市治理能力与公共服务水平。从城市管理到基础设施维护，再到交通与通信服务，数字技术的应用正不断拓展边界。

随着经验向区域推广，我国城市数字化转型将进入新的发展阶段，为构建高效、智能、宜居的现代城市体系奠定坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】