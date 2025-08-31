哈萨克斯坦如何融入中国经济？

贸易往来

过去一年，哈萨克斯坦不断拓展与中国各地的贸易关系。2024年，哈贸易政策发展中心（QazTrade）股份公司在乌鲁木齐设立了代表处，并在四川和湖北开设了办事处。中方还建议在山东再设一个代表处。

Фото: Правительство РК

同年11月，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司在西安设立代表处，并通过合作伙伴陕西宝晟丝路建设工程有限公司开展业务。根据协议，新设立的代表处将协助哈萨克斯坦吸引中国投资和推广项目。此外，哈萨克投资国有公司在北京的官方办事处也已投入运作。

交通与物流

哈萨克斯坦在西安建设的物流中心于2023年5月开工，2024年2月投入运营。

Фото: rail-news.kz

据哈萨克斯坦国家铁路公司新闻处介绍，该中心设计年吞吐量为6.65万个标准集装箱，占地6.7公顷。中心将有助于通过西安、霍尔果斯、阿拉山口和塔城口岸运输哈萨克斯坦商品，并支持中国货物运往欧洲。

广州总领事馆

深化合作还需要新的外交平台。据报道，2025年5月，在哈中两国外长于阿拉木图举行会晤期间，双方就将在中国南方主要商业中心广州设立哈萨克斯坦总领事馆达成一致。

Фото: МИД РК

目前尚未确定该机构的开馆时间。现阶段，哈萨克斯坦公民可通过驻北京大使馆、驻上海和西安的总领事馆，以及乌鲁木齐的护照签证服务处获得协助。

文化与人文项目

2025年6月，哈萨克斯坦文化中心在北京开馆。该中心设有图书馆、展览厅和会议室，还配备了开展创意活动、手工艺和哈萨克语学习的空间。此外，中心还将为中国观众举办音乐会、展览、电影放映、节日庆典和讲座等活动。

Фото: Правительство РК

【编译：阿遥】