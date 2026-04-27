萨特巴耶夫如何让中国科学界惊叹：一段被尘封的学术往事

（哈萨克国际通讯社讯）“无论身处何种环境、担任何种职务，都不要失去三种品质：勤奋、谦逊与仁爱。”这是哈萨克斯坦著名科学家、院士卡尼什·萨特巴耶夫留下的一句箴言。纵观其一生，这不仅是他的人生信条，也体现在他为人处世与科学探索的方方面面。

在众多关于萨特巴耶夫的回忆与著述中，人们更多看到的是他在地质学领域的卓越成就。然而，有一段鲜为人知的经历，则展现了他如何将哈萨克斯坦的科学成果推向国际舞台，并在中国科学界留下深刻印象。

走出国界：苏联科学代表团中的关键人物

1958年（部分资料记载为1957年），时任哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院长的萨特巴耶夫，作为苏联科学代表团成员之一，赴北京参加中国首次以矿产资源勘探为主题的科学会议。

在会上，他围绕哈萨克斯坦地质测绘特点以及成矿学研究成果与前景发表了系统性报告。这一报告在当时的中国地质界引发强烈关注。彼时，中国仅完成了一张比例为1:300万的全国地质图，而萨特巴耶夫所展示的系统化研究方法和成果，为中国地质工作提供了重要参考。

会议之后，中国地质主管部门开始就全国范围内矿产资源勘查及成矿规律研究的方法，向苏联，特别是哈萨克斯坦专家展开深入咨询。

Фото: Қ.Сәтбаевтің Баянауылдағы мемориалдық музейі

科学影响力：从热议到高度评价

据萨特巴耶夫巴彦阿吾勒纪念馆工作人员介绍，这位科学家在报告中不仅详细阐述了哈萨克斯坦矿产资源状况，尤其是热兹卡兹甘铜矿的重要性，还向国际学界系统展示了哈萨克土地的地质潜力。

他的发言获得中国科学界的高度评价，甚至受到当时中国地质主管部门负责人的专门接见。一位中国著名地质学家后来在回忆中写道，萨特巴耶夫是“深入研究地下资源并以科学方式加以论证的杰出学者，其成果不仅对一个国家重要，对世界地质科学同样具有意义”。

这段评价，成为其科研成果获得国际认可的重要见证。

Фото: Қ.Сәтбаевтің Баянауылдағы мемориалдық музейі

人格魅力：学术之外的深刻印象

在此次访问中，一位名叫周朝凡的中国教授担任萨特巴耶夫的随行翻译。作为精通俄语和英语的学者，他在与萨特巴耶夫的接触中，不仅见证了其学术造诣，更被其人格魅力深深打动。

周朝凡后来回忆称，萨特巴耶夫在地质学研究方法上的创新令人震撼，他将本国地质研究水平提升至国际前沿，甚至在某些领域超越了西方发达国家的科学家。

更令他难忘的，是这位科学家的谦逊与平易近人。在一次出行途中，周朝凡主动提出为其提行李，却被婉拒。萨特巴耶夫表示，在哈萨克文化中，不应让女性承担重物。这一细节，让周朝凡深刻感受到其文化修养与人格风范。

他回忆道，尽管当时萨特巴耶夫已接近60岁，但依然精力充沛、勤奋工作，其高尚品格给自己留下终生难忘的印象。

Фото: Қ.Сәтбаевтің Баянауылдағы мемориалдық музейі

学术交流的延续：哈中地质合作的起点

此次访问不仅带来了学术影响，也促进了教育交流。访问结束后，哈萨克国立大学（今阿尔·法拉比哈萨克国立大学）地质地理系的一批学生被派往北京大学学习，并最终以中文完成学业。

多年后，哈萨克斯坦学者赛伊特·库赛诺夫在中国武汉地质大学进行学术交流时，再次与周朝凡相遇。后者对萨特巴耶夫的评价依然充满敬意，并高度肯定其对中国地质科学发展的影响。

一份特殊礼物：象征跨文化的科学友谊

在当年的会议上，中国科学界还向萨特巴耶夫赠送了一幅瓷板画作为纪念。画作以诗意文字描绘雪山、森林与村落的宁静景象，象征着哈中之间的友谊与敬意。

这幅作品在萨特巴耶夫诞辰125周年之际，由其后人捐赠至巴彦阿吾勒纪念馆，如今已成为馆内珍贵藏品之一。

Фото: Қ.Сәтбаевтің Баянауылдағы мемориалдық музейі

结语：科学与人格的双重影响

从一次学术报告到跨国科研合作的萌芽，从科学成果的传播到文化与人格的交流，萨特巴耶夫的这段中国之行，既是哈萨克斯坦科学走向世界的重要节点，也是不同文明之间相互理解与尊重的生动写照。

在今天回望这段历史，不仅能够看到科学力量的跨越国界，更能体会到一位科学家以学识与品格赢得世界尊重的深远意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】