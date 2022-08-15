哈萨克斯坦将组装生产土耳其“安卡-S”无人机

哈通社/努尔苏丹/8月15日 —— 哈萨克斯坦工程（Kazakhstan Engineering）股份有限公司董事会主席铁穆尔詹·阿布德拉赫曼诺夫15日书面回答哈通社记者提问时表示，哈萨克斯坦境内的土耳其安卡（ANKA）无人机组装生产线将采用国产设备。

阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦工程（Kazakhstan Engineering）股份有限公司与土耳其航空航天工业（Turkish Aerospace）公司曾签署了在哈萨克斯坦境内组装生产安卡-S无人机的合作备忘录。

- 预计今年向哈萨克斯坦国防部交付首批安卡-S无人机。近期，我们将启动批量组装生产工作。之后，国防部将进行测试。与此同时，我们将继续推动建立生产线工作。-他说。

哈萨克斯坦工程董事会主席表示，安卡-S无人机生产基地还未正式确定。

- 我们将建立复合材料的生产，并采用哈萨克斯坦生产的电缆。与此同时，我们将协调组装、技术支持和机载设备维修工作。我们计划在哈萨克斯坦生产光电瞄准设备。因此，阿塞尔桑哈萨克斯坦工程公司（Kazakhstan Aselsan Engineering）将进行土耳其阿塞尔桑（Aselsan）公司光电瞄准设备生产本土化。我们正在研究融资问题，项目期限为2030年。我与土耳其航空航天工业公司领导人举行了两次会面。他们愿意与我们开展合作。阿布德拉赫曼诺夫说。

据悉，2022年5月10日，哈萨克斯坦工程公司和土耳其航空航天工业公司签署了军事技术合作备忘录。根据协议，哈萨克斯坦成为土耳其以外全球第一个拥有安卡军用无人机生产基地的国家。