三大重点区域同步推进 哈萨克斯坦旅游投资吸引力持续增强

—得益于国际社会的广泛认可和游客流量持续增长，哈萨克斯坦旅游业的投资吸引力正在稳步提升。目前，我们正重点推进三大核心旅游目的地建设，分别是阿拉木图山地旅游集群、舒钦斯克-布拉拜度假区以及曼格斯套旅游区。围绕这些区域，政府已批准实施涵盖基础设施建设、投资项目落地、产业推介和数字化发展等内容的综合规划，-拜詹诺夫表示。

他介绍说，在阿拉木图山地集群发展计划框架下，拟对现有高山滑雪度假区进行扩建，并实现统一联网运行。项目建成后，将新增30条缆车索道和161公里滑雪道。此举有助于缓解现有设施运行压力，使该区域年接待能力提升至500万人次。预计到2029年，吸引外国游客的潜力可达170万人次。

谈及舒钦斯克-布拉拜度假区时，拜詹诺夫指出，计划通过开发霍特尔阔勒湖、大小夏巴克特湖和卓凯湖周边基础设施，分流布拉拜核心景区客流压力。去年，布拉拜镇滨海大道区域已建成10公里自行车道，新开放8处观景平台和4个停车场，直升机观光旅游项目也已正式投入运营。

第三个重点方向是曼格斯套旅游区。规划重点包括开发“温暖海滩”和肯德尔勒度假区，同时提升各类独特自然景观的可达性。2025年，该地区已完成4个总投资46亿坚戈的项目，新增110个长期就业岗位。预计到2029年，随着综合规划的逐步落实，当地酒店基础设施规模将进一步扩大，游客数量有望再增加15万人次。

拜詹诺夫还透露，根据官方统计数据，2025年哈萨克斯坦旅游业吸引的投资额较2024年增长33%，总额达到1.256万亿坚戈（2024年为9480亿坚戈）。

【编译：阿遥】