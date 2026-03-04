三架包机接回约600名公民 朝觐人员陆续安全回国

据介绍，该航班乘客多为赴沙特参加朝觐活动的哈萨克斯坦公民。飞机抵达阿特劳后，他们将搭乘随后起飞的早班国内航班，分别前往阿拉木图和阿斯塔纳。

抵达阿特劳后，部分乘客在接受采访时坦言，受中东局势影响，起初确实感到一定程度的紧张。由于形势变化，一些人员在麦地那滞留数日，另一些则提前结束行程返回国内。

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

—起初我们非常担心。就在准备去机场的时候，听说局势出现恶化，当时心里很焦虑。我们在当地多停留了3天，现在能平安回到祖国，真的特别高兴，-乘客毛丽姆汗·哈兹肯克兹说。

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

另一位乘客耶尔道列特·迈特卡里莫夫则表示，自己整体感受较为平稳。

—总体上没有感到恐慌，我们一直通过社交媒体关注局势。在当地也没有听到爆炸声。现在大家都平安抵达，非常感谢政府和旅行社的安排，-他说。

据初步统计，预计飞抵阿特劳的3架包机将接回约600名哈萨克斯坦公民。

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

目前，阿特劳国际机场运行秩序平稳。从中东归来的公民正有序办理国内航班登机手续。

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

—我们的公民正在陆续安全回国。首架包机抵达后，接下来还将有两架飞机从吉达起飞，把同胞接回阿特劳。尽管中东局势令人担忧，但目前所有出访人员均已按合同完成小朝觐活动，正安全撤离，-旅行社代表图尔森·阿赫梅托夫介绍说。

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

【编译：阿遥】