三家大型企业联手提供600亿坚戈援助北哈州灾后重建

自进入汛期以来，北哈州已有3898所房屋被淹。此外，6597个避暑别墅也遭到了严重破坏。据州政府称，40%的受损房屋可能无法继续居住。

失去家园的人们目前被安置在临时安置点。波兹姆巴耶夫向受灾居民表示政府提供财政支持措施，已有3383户家庭收到了100倍按月计算指数的一次性补助。此外，计划向1600多户家庭发放6亿坚戈额外补助。

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此外，哈萨克矿业、哈萨克铜业控股和Kaspi.kz三家公司将为哈萨克斯坦（主要是北哈州）受洪灾影响地区居民提供高达600亿坚戈的经济援助。

-根据国家元首的指示，我带领三家大型企业股东和负责人来北哈州进行视察。这一笔总额600亿坚戈的经济援助将用于帮助灾民购买公寓和建造房屋。-波兹姆巴耶夫强调。

波兹姆巴耶夫指示北哈萨克斯坦州政府在两周内对受灾房屋进行评估，并开始修缮工作。

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-这种情况在我们国家尚属首次。这是一场真正的灾难。任何人都不应该对此无动于衷。在这里，人人平等。我们将与政府一起竭尽全力。- Kaspi.kz董事会主席维亚切斯拉夫·金说。

索尔涅奇诺耶 -2 定居点已开始建造100栋房屋，共有10个承包组织参与其中。该项目是在州政府和“为哈萨克斯坦人民”基金签署的备忘录框架内启动的。这里已具备必要的工程基础设施和通讯条件，可在夏季中期交付住房。

随后，波兹姆巴耶夫与工业和建设部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫以及承包商进行了会谈。

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波兹姆巴耶夫指示工业和建设部要确保受灾地区有足够的建筑材料供应，并加强对建筑材料价格的监测，以防止价格上涨。他提醒承包商和地方政府要确保资金使用规范，防止贪污腐败，并确保在寒冬来临之前为所有受灾群众提供新的住房。他要求执法部门密切关注灾后重建工作，并打击任何违法行为。

【编译：阿遥】