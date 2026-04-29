亚萨维遗产三年推广计划启动 哈萨克斯坦将在国内外系统开展37项举措

该计划共涵盖五大方向、37项具体举措，包括制度与法律保障、科研与教育、文化传播与创意活动、信息形象与国际推广以及遗产修复等内容，旨在在国内外全面提升亚萨维遗产的影响力。

根据规划，相关重点工作包括：在突厥斯坦市组织面向中小学生的“亚萨维学”全国竞赛；出版亚萨维著作及相关学术研究成果；创办国际学术期刊《亚萨维学》；在全国中小学开展“Yassawi Week”主题周活动；举办“亚萨维精神遗产：青年视角”全国征文比赛；面向职业教育学生开展“亚萨维遗产及其对突厥世界影响”全国性学术会议。

同时，计划还提出在阿斯塔纳、阿拉木图和突厥斯坦等城市举办基于档案与手稿的专题展览；在各州中心以亚萨维命名街道或大道；在国内外媒体及社交平台推出专题项目，包括播客、挑战活动和短视频内容；在联合国教育、科学及文化组织框架下举办国际学术会议，推动亚萨维遗产的全球传播；研究在外国城市公园或街道命名中引入亚萨维名字的可行性。

此外，计划还将对霍加·艾哈迈德·亚萨维陵墓开展科研与修复工作，以加强历史遗产保护。

该决议自签署之日起正式生效。

此前，政府已批准相关推广方案。同时，亚萨维陵墓参观区域的入场管理规则近期也已作出调整。

【编译：木合塔尔·木拉提】