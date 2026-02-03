近三年外部汇入款项大幅回落 俄罗斯稳居哈国最大汇款来源国

具体来看，2025年1月至12月期间，通过国际汇款系统从境外汇入哈萨克斯坦的资金总额为2262亿坚戈。而在2022年同期，这一数字曾高达6785亿坚戈。统计表明，外部汇入资金总量在三年内呈现出持续且显著的下降态势。

其中，来自俄罗斯的汇款金额减幅最为明显。2022年，俄罗斯汇往哈萨克斯坦的金额为3571亿坚戈，而到2025年，这一数字已缩减至541亿坚戈，降幅高达6.6倍。尽管如此，俄罗斯依然位列哈萨克斯坦汇入款项来源国的首位。

排名第二的是美国。2025年从美国汇入的资金为312.3亿坚戈，较2022年下降了29.8%。 乌兹别克斯坦位列第三，汇入金额为256亿坚戈，降幅达2.1倍。 此外，土耳其和德国也进入了汇入来源国前五名。值得注意的是，从土耳其汇往哈萨克斯坦的金额不降反升，逆势增长至233亿坚戈。

相比之下，哈萨克斯坦向境外的汇出款项则保持了相对稳定。2025年，从哈萨克斯坦汇往境外的总金额为7187亿坚戈。

从汇出目的地结构来看，过去三年内，仅有流向俄罗斯的资金量有所增长。2025年，从哈萨克斯坦向俄罗斯汇出的金额为2245亿坚戈，较2022年增长了14.5%。

与此同时，流向其他国家和地区的资金均有所减少。例如：流向乌兹别克斯坦的汇款为2228亿坚戈，下降了23.1%；流向土耳其的汇款为1129亿坚戈，缩减至原来的2.4分之一。 流向格鲁吉亚的款项为433亿坚戈，下降1.6倍；流向吉尔吉斯斯坦的资金则降至240亿坚戈，降幅达3.1倍。

【编译：阿遥】