SCImago排名出炉：哈萨克斯坦领跑中亚 全球位次升至第64

根据1996年至2024年整个监测周期的累计数据显示，哈萨克斯坦在世界排名中位列第69位，显著领先于该地区的其他国家。而在2024年的单年度评估中，哈萨克斯坦的排名进一步上升至全球第64位，展现了国家科学事业的稳步发展以及论文发表活跃度的持续提升。

哈萨克斯坦在SCImago排名中的领先优势具有系统性和标杆性。在与中亚其他国家的对比中，这种差距呈现出数十位乃至上百位的量级：乌兹别克斯坦位列第83位，吉尔吉斯斯坦位列第130位，塔吉克斯坦位列第147位，土库曼斯坦则位列第191位。这些指标清晰地反映了各国在科研投入水平、研究基础设施建设、人才储备潜能、国际科研协作深度以及学术出版质量方面的差异。

据悉，SCImago排名是评估世界各国科学与研究潜力的权威工具之一。该排名基于爱思唯尔公司旗下的Scopus全球引文数据库，涵盖了对大学、科研机构及研究中心活动的综合评价。其排名方法论综合考量了在国际同行评审期刊上发表的论文数量、引用率、国际科研合作度、研究质量，以及科学研究对创新和技术发展的贡献度。

【编译：阿遥】