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    14:21, 17 四月 2024 | GMT +6

    扎伊赫河水位继续上涨 ：2994座别墅被淹，救援行动紧张进行

    Су тасқыны
    Фото: БҚО ТЖД

    哈萨克国际通讯社讯）由于扎伊赫河（乌拉尔河）水位持续上涨，西哈州共有2994座别墅被淹没。

    西哈州紧急情况厅新闻处称，目前为止，该州仍有1条道路被洪水淹没，24处路面受到冲毁影响，9个村庄交通中断，6个地区宣布了紧急状态。除了2994座别墅被淹外，扎伊赫河水位持续上升，流量达到每秒3000立方米。

    МЧС
    Фото: МЧС

    恰甘河和德尔阔勒河水位上涨导致乌拉尔市附近别墅区被淹。救援人员正在加紧铺设沙袋、修筑防洪堤坝和抽取洪水。

    目前，扎伊赫河实际水位为777厘米，而警戒水位则为850厘米。

    Су тасқыны
    Фото: БҚО ТЖД

    救援行动已疏散13732人，其中5703名为儿童。2300人（包括1062名儿童）被安置在临时安置点，11432人则暂时借宿在亲朋好友家中。另有4915头牲畜被转移到安全地带。

    全州已抽排雪水102万立方米以上，铺砌沙袋84.4万个，运送惰性材料5857吨。抢险救灾工作共投入了6507名救援人员、1201台技术设备、196台排水设备、101艘船只和3架空载工具。来自全国其他7个州市的救援力量也加入了救援工作。

    Су тасқыны
    Фото: БҚО ТЖД
    Су тасқыны
    Фото: БҚО ТЖД
    урал
    Фото: МЧС

    【编译：阿遥】

    标签:
    紧急情况 社会 西哈州 洪涝灾害 水利
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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