线上传承母语 阿斯塔纳教师助力海外侨童学习哈萨克语

古丽扎兹拉·别克博拉特克孜是阿斯塔纳第104号“未来学校”的哈萨克语与文学教师。她在赴德国进修期间结识了当地哈萨克族侨胞家庭，发现许多孩子希望系统学习母语。自2024年6月1日起，她在完成本职工作的同时，每周日通过线上方式为居住在荷兰和德国的哈萨克儿童授课。

她表示，尽管孩子们日常使用所在国的语言交流，说哈萨克语时带有口音，但他们对学习母语的热情十分高涨。她认为，这既是公民责任，也是教师的职业使命。

Фото: Kazinform

在教学过程中，孩子们不仅学习语言知识，还深入了解哈萨克民族的传统习俗、历史文化和民间文学。课程内容包括诗歌背诵、谚语学习、绕口令训练、角色扮演、漫画创作以及家庭访谈等，旨在提升学生的语言运用能力和综合素养。

为激励学生持续学习，教师还为完成学习阶段的学生颁发专门证书。

参与课程的学生表示，课堂内容丰富有趣。居住在德国的萨菲娅·谢里克说，她通过课程学会了许多诗歌、谜语和谚语；另一名学生艾达·阿布杰克诺娃则表示，通过绘画形式学习传统禁忌语和民族游戏，让她更加理解本民族文化。

在海外成长的哈萨克族儿童，通过这样的课程不仅提高了语言能力，也加强了与民族身份的联系。

【编译：达娜】