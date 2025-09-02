吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔获授上合组织2025-2026年旅游与文化之都称号

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫在天津举行的上合组织成员国元首理事会会议上，介绍了该国担任上合组织主席国期间的计划。其中包括举办伊塞克湖“智慧”论坛和世界游牧民族运动会。

扎帕罗夫阐述了吉尔吉斯斯坦在主席国任期内的优先方向。他表示，吉尔吉斯斯坦将以“上合组织25周年：共创稳定、发展和繁荣”为主题，重点关注以下领域：

- 确保长期稳定：特别注重打击恐怖主义、分裂主义和极端主义。吉尔吉斯斯坦倡议在比什凯克设立跨国有组织犯罪应对中心，为上合组织区域安全作出贡献。 - 深化经济合作：提议在上合组织框架内建立高效金融机制，包括创建上合组织开发银行、发展基金和投资基金。 - 交通运输与物流：计划为国际公路和铁路运输创造有利条件，开辟新路线，并有效利用成员国的过境潜力。 - 数字化转型：提议举办青年数字论坛，推动联合数字化转型倡议。 - 气候与绿色经济：加强应对气候变化和推广绿色项目的合作。

下一届上合组织峰会将于2026年在比什凯克举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】