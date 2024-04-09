12:21, 09 四月 2024 | GMT +6
扎伊赫河水位上涨7厘米 西哈州各县市积极采取措施
（哈萨克国际通讯社讯）过去一天，扎伊赫河（乌拉尔河）水位上升了7厘米。
据国家气象局西哈州分局局长特列艮·沙帕诺夫介绍，扎伊赫河乌拉尔段在过去24小时内上升7厘米，达710厘米，而警戒水位为850厘米。
同时，拜铁雷克县的彦瓦尔采夫水电站水位下降4厘米，回落至773厘米，而警戒水位为1250厘米。
阔什姆运河水位在过去24小时内上涨40厘米，达792厘米，接近警戒水位（800厘米）。
而恰甘河楚瓦辛乡段水位下降50厘米，回落至1224厘米。
西哈州副州长哈利亚尔·阿伊特穆罕贝托夫表示，目前的主要任务是集中力量守护乌拉尔市和扎伊赫河沿岸的四县。
-目前，我们正在集中力量保护州府以及拜铁雷克、博热勒、阿克扎伊赫和铁列克特四县。乌拉尔市的堤坝加固工作将在未来几天内全部完成。拜铁雷克和博热勒两县的工作推进速度也很快。阿克扎伊赫和铁列克特两县也在积极采取措施。-他说。
乌拉尔市市长梅尔詹·萨特坎诺夫表示，预计从明天开始，乌拉尔河水位将继续上升。
-目前情况正常，但从明天开始，乌拉尔河水位可能将持续上升。预计将于4月15日至16日达到峰值。-萨特坎诺夫强调。
【编译：阿遥】