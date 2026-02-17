上合组织秘书长：马文化与春节传统彰显区域文明共通价值

叶尔梅克巴耶夫指出，在中国以及许多上合组织成员国文化中，马不仅是人类的重要伙伴，更象征着忠诚、勤奋和不断进取的精神。在中亚及上合组织其他国家的文化传统中，马广泛出现在史诗、传统纹饰和民间工艺中，体现了人们对劳动、自由和责任的尊重。这些文化共性反映出各国人民深层次的文明共通性。

在谈及春节传统时，他表示，春节所体现的价值理念与上合组织国家普遍重视家庭和代际传承的文化观念高度契合。

他说：“我特别欣赏春节强调家庭团聚的传统。这一理念与上合组织国家人民所珍视的家庭观念、尊老传统和代际延续密切相关。在我看来，春节的核心意义在于实现过去、现在与未来的和谐统一。正是这种相互尊重、团结协作、责任担当和追求创造的共同价值，构成了上合组织国家文化对话的基础，并为各国人民进一步加深相互理解与友谊提供了坚实支撑。”

叶尔梅克巴耶夫还指出，包括骑马、赛马和团队竞技在内的传统马文化活动不仅得到传承，也在现代文化项目中不断发展。其中，世界游牧民族运动会已成为重要的国际文化体育盛会。2026年，该赛事将在吉尔吉斯斯坦举行，与该国担任上合组织轮值主席国同期，这将进一步提升赛事的地区和国际影响力。

他还强调了马在人类文明发展中的历史意义。根据考古学和遗传学研究，大约5000年前，生活在现今哈萨克斯坦境内的博泰文化人群率先开始将马从狩猎对象转变为交通工具，并逐步实现驯化。这一历史性进程成为人类文明发展的重要转折点，开启了欧亚大陆人口流动、交流与文化互动的新阶段。

叶尔梅克巴耶夫表示，在共同历史传统基础上推动文化和人文合作，是延续历史联系的自然体现，也将进一步巩固上合组织成员国及伙伴国家之间的睦邻友好关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】