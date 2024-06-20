上合组织第17次青年理事会会议在阿斯塔纳举行

哈萨克斯坦“阿玛纳特”党和“青年精神”青年翼党联合主办该会议，上合组织成员国和10个观察员国的150多名代表出席。

-哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国框架下，将2024年宣布为环境年。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，如果不推动环境议程就不可能改善社会福祉。我们需要认识到，气候变化、自然灾害发生频率和规模的增加需要我们的共同努力。青年群体应在其中发挥决定性作用。我相信，今天你们将提出新颖而大胆的解决方案来克服环境挑战。-霍沙诺夫说。

Фото: Жаслан Жұмабеков, Әли Ғалым

哈萨克斯坦议会下院议长强调，上合组织各成员国最近都面临着气候变化的后果。例如，印度出现异常热浪、中国部分省份遭遇暴雨、俄罗斯遭遇特大洪涝灾害，而哈萨克斯坦也遭遇80年以来的重大自然灾害。

-这是一个明确的迹象，表明需要采取紧急行动。因此，我们必须努力加强法律框架并推动绿色议程。-他说。

在这方面，霍沙诺夫就哈萨克斯坦正在采取的“水法”制定和绿化，以及碳中和与“清洁哈萨克斯坦”活动等相关举措进行了介绍。

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中国全国青年联合会副秘书长董霞指出，提高青年群体的环保知识至关重要。

-我们要用简单易懂的语言表达环保理念。富有创造力的年轻人在环保领域潜力无限。这将有助于为人类的发展做出贡献。目前，我们政治积极开展青年节粮活动。-她说。

俄罗斯国家杜马议员丹尼斯·克拉夫琴科谈及了创意产业作为经济增长驱动力的作用，而印度政府青年事务部副部长尼特什·库马尔·米什拉谈到了清洁河流与节约用水计划。

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最后，会议通过了关于加强上合组织成员国青年组织合作的联合决议。该文件旨在建立一个国际生态志愿者总部，以及组织年度环境项目竞赛等。

此外，与会代表一致通过将白俄罗斯和伊朗加入上合组织青年理事会的申请。这样，上合组织青年理事会成员国达到了10个。接下来，中国将接任上合组织青年理事会轮值主席。

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【编译：小穆】