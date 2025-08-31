上合组织峰会：从阿斯塔纳到天津

一揽子重要文件

去年7月，上合组织第24届峰会在哈萨克斯坦举行，主题为“加强多边对话——共谋可持续和平与发展”。在担任轮值主席国期间，哈萨克斯坦共举办了涉及各领域的140多场活动。

Фото: akorda.kz

峰会通过了《阿斯塔纳宣言》，并签署了一揽子共25份的重要文件。最终文件反映了成员国关于在阿拉木图设立联合国区域中心、成立上合组织国际生物安全机构以及组建投资基金的提议。

上合组织如何扩员？

在阿斯塔纳峰会上，白俄罗斯正式成为上合组织成员国，使成员国数量增至10个。

“上合组织+”模式

阿斯塔纳峰会的另一项历史性事件，是联合国秘书长古特雷斯以及受邀出席的部分国家元首和地区国际组织负责人首次以“上合组织+”模式举行会晤。

Фото: Kazinform

天津峰会

2025年上合组织峰会将于8月31日至9月1日在中国天津市举行。

在担任轮值主席国期间，中国已在上合组织框架下举办了100多场会议和活动。即将举行的成员国元首理事会第25次会议将由中国国家主席习近平主持。

Фото: Синьхуа

中国外交部部长助理刘彬表示，“上合组织+”模式将在今年继续沿用。

他此前还介绍，本次峰会的主要成果将是通过《天津宣言》和《上海合作组织至2035年发展战略》。这些文件已在部长级会议上获得批准。根据议程，习近平主席还将分别会见与会成员国元首，并举行双边会晤。

今年，将有20多个国家的领导人出席天津峰会。

【编译：阿遥】