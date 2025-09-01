11:00, 01 9月 2025 | GMT +5
上合组织元首理事会天津会议通过20份文件
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议共通过20份文件。
具体包括：
- 《上海合作组织成员国元首理事会天津宣言》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于批准会议文件的决定》：《上海合作组织至2035年发展战略》；《上合组织成员国2026—2030年打击上合组织地区极端主义意识形态合作纲要》；《上海合作组织至2030年能源合作发展战略落实路线图》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于给予老挝人民民主共和国上合组织伙伴国地位的决定》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于接受独联体观察员国地位的决定》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于“上合组织伙伴国”地位的决定》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于宣布吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔市为2025—2026年“上合组织旅游和文化之都”的决定》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于授权上合组织秘书长签署文件的决定》：《上海合作组织与中华人民共和国政府关于上海合作组织秘书处在中华人民共和国境内地位的协定的议定书（2004年6月17日）》；《上海合作组织秘书处与“Roscongress”基金会谅解备忘录》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于批准上合组织过去一年工作报告的决定》：《上合组织秘书长关于本组织过去一年工作的报告》；《上海合作组织地区反恐怖机构理事会关于地区反恐怖机构2024年工作的报告》；
- 《上海合作组织成员国关于设立上合组织禁毒中心的协定》；
- 《上海合作组织成员国关于设立应对成员国安全挑战和威胁通用中心的协定》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于第二次世界大战结束和联合国成立80周年的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于加强数字经济领域合作的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于能源可持续发展的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于“绿色”工业领域合作的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于进一步深化人工智能领域国际合作的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于支持多边贸易体系的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于有效解决和打击全球毒品问题的声明》；
- 《上海合作组织成员国元首理事会关于科技和创新合作的声明》；
- 《上海合作组织成员国授权部委负责人关于加强可持续发展领域投资合作的声明》。
【编译：阿遥】