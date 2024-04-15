扎伊赫河水位持续上涨，乌拉尔市居民面临撤离

-扎伊赫河（乌拉尔河）乌拉尔市段沿岸4县区正面临严重洪水威胁。根据最新预测，来自俄罗斯的洪水将在接下来的2-3天内抵达西哈州境内。目前扎伊赫河水位已接近8米，而警戒水位为8.5米。-他说。

塔特肯介绍称，目前，西哈州紧急情况部门和权力机构正在全力加紧防汛救灾工作。来自西哈州和全国其他州市的6389名人员和1403台技术设备已投入到抢险救援中，其中包括645台特种设备。

-就在刚才，我收到紧急信息。乌拉尔市政府向市民发出呼吁。乌拉尔市危险区域的居民必须立即撤离至安全地带。需要立即撤离的人员包括扎伊赫河沿岸的库雷尼、斯塔里察和科明捷尔诺夫区的居民。-塔特肯强调道。

塔特肯指出，由于洪水威胁，乌拉尔市已设立临时安置点，昼夜开放，接收撤离人员。自洪灾发生以来，全州已有约1.4万人被疏散，其中2000多人被安置在临时安置点，其余人员则借宿于亲朋好友家中。

-目前，乌拉尔市以及阿克扎伊赫、博热勒、铁列克特和拜铁列克4个县正在24小时不间断开展防汛抗洪工作。同时，将受灾民众转移到安全地带的工作也在紧张进行中。-塔特肯补充道。

【编译：阿遥】