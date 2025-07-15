哈萨克斯坦政府通报上半年经济运行情况 总理部署多项发展任务

根据初步数据，2025年1月至6月，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长6.2%。建筑业、贸易、工业和通信等领域的增长势头显著加强。总理指出，为落实国家元首关于保障经济增长的指示，政府持续采取系统性措施，当前各项核心指标保持积极态势。活跃的投资流入为多个关键领域的重要基础设施项目启动提供了推动力。

会议同时指出，国家元首已正式启动中亚地区首个超级计算机集群，该集群的投入使用将加快各领域数字化进程，提升信息公开水平，并助力迅速解决经济领域的各类问题。

在此次会议上，总理还就保持经济增长的正向趋势和进一步实现可持续发展提出了一系列指示。他强调，有必要确保固定资本投资和外国直接投资的目标指标得以实现，并要求地方积极运作区域投资指挥部平台。政府将重点支持以出口为导向的高技术产品项目，同时要求相关部门保障加工工业的持续发展。

别克帖诺夫指出，为实现加工工业的稳定增长，必须通过长期订单提升国内企业的产能负荷，有关国家机构应全面研究加工原料进口问题。此外，必须加快在特殊经济区和工业区内建设必要的工程与交通基础设施，并更加积极地吸引国际金融机构资金参与。

会议指出，为落实国家元首关于道路重建与边境口岸现代化的指示，政府将在未来几年内对3000多公里公路进行大修，同时推进边境通关设施升级、跨哈铁路线项目建设和国际航空枢纽布局。预计到2028年，航空货运量将提升两倍，铁路过境运输将在2027年前实现翻番。总理还指出，为确保秋收工作和供暖季节的稳定运行，有必要增加国内货运量。

此外，为确保农业产品充足和高质量储备，总理指示应建立高效的物流体系和销售机制。对此，总理提出建立一个专门的农业食品在线交易平台（Marketplace）。相关机构被指示制定农产品储运和销售机制，推动农产品供应链标准化、数字化。他指出，打造现代化数字平台不仅有助于扩大内贸规模，还将为本地产品打开外部市场提供新通道。

在油气领域，别克帖诺夫要求加快天然气加工厂建设，并尽快完成田吉兹油田“未来扩建项目”及“井口压力管理项目”的全面投产。

会上，总理强调，价格稳定是政府和各级地方行政机关工作的优先任务。中央与地方执行机构应确保全面落实控制与降低通胀的综合措施计划。别克帖诺夫指出，各地需加强保障内贸供应和识别中间环节行为，充分利用价格稳定基金、远期合约、补贴机制等有效工具，并扩大社会意义重大的食品生产作物的种植面积。他强调，各领域大规模措施的实施将成为推动经济持续增长的重要基础。

【编译：达娜】