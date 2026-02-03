哈萨克斯坦驻上海总领事访问江苏省南京市

访问期间，阿科什卡罗夫总领事先后会见了南京市市长李忠军与江苏省外事办公室副主任金尚军。双方就哈萨克斯坦各地区与江苏省之间经贸投资、交通物流及人文合作的现状与发展前景深入交换意见。

此外，哈萨克斯坦外交官向中方介绍了托卡耶夫于总统2026年1月20日在克孜勒奥尔达市召开的第五届库鲁尔泰会议上提出的改革方案，详细阐释了涉及议会重组、建立全国对话新平台哈萨克斯坦人民理事会以及设立哈萨克斯坦共和国副总统制度等宪法修订的核心目标。

阿科什卡罗夫总领事说明，新宪法最终将通过即将举行的全民公投予以确立。

中方对哈萨克斯坦在区域地缘政治复杂背景下推进有利于稳定发展的政治改革表示理解，认可其改革举措的重要性。

Фото: 哈萨克斯坦驻中国大使馆

在南京工作访问期间，总领事还与江苏省人民政府商务厅、公安厅及教育厅负责人举行系列会谈。

江苏省是中国经济发展最活跃的省份之一，地区生产总值位居全国第二（2025年达2.03万亿美元）。2025年哈萨克斯坦与江苏省双边贸易额达29.4亿美元（同比增长1.7%）。